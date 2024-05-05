Утечка артбука Warhammer 40,000: Space Marine 2 раскрыла несколько новых подробностей

Недавно на YouTube был выложен продолжительный видеоролик, в котором от корки до корки рассматривается артбук к грядущей игре Saber Interactive Space Marine 2. Эта долгожданная игра выйдет только 9 сентября, но каким-то образом по крайней мере один экземпляр коллекционного артбука оказался в свободном доступе, и его владелец пролистал его, чтобы узнать несколько ключевых деталей об игре.

Стоит подчеркнуть, что содержание артбука будет в основном концептуальным или может быть изменено к моменту выхода игры на рынок — так уж устроены эти вещи. Обычно артбуки содержат ранние наброски и концепты персонажей, локаций и оружия, но артбук Space Marine 2 может раскрыть некоторую важную информацию.

В отрывке, опубликованном проницательным зрителем на Reddit, говорится, что артбук раскрывает:

В игре будет многопользовательский режим (PvP), в котором Космодесантники будут сражаться друг с другом, а в артбуке подробно описаны классы персонажей.

В режиме PvP игроки смогут настраивать свое знамя и клан.

В игре будет оперативная база, куда игроки отправятся, чтобы улучшить своего главного героя и выбрать следующую миссию.

В книге раскрываются все враги, точки интереса и персонажи-боссы (Космодесант Хаоса и Тираниды).

Оружие, транспортные средства и другие предметы также раскрыты

Ожидается, что на старте будет доступен и подробный PvE-режим. Основываясь на содержании книги, пользователи начали строить теории о том, как будет развиваться игра. Предполагается, что игроков ждет некая интрига, в которой они будут отвлекаться от Ксеносов и бросаться в самую гущу событий против Космодесанта Хаоса.