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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 252 оценки

Утечка артбука Warhammer 40,000: Space Marine 2 раскрыла несколько новых подробностей

butcher69
Новости

Недавно на YouTube был выложен продолжительный видеоролик, в котором от корки до корки рассматривается артбук к грядущей игре Saber Interactive Space Marine 2. Эта долгожданная игра выйдет только 9 сентября, но каким-то образом по крайней мере один экземпляр коллекционного артбука оказался в свободном доступе, и его владелец пролистал его, чтобы узнать несколько ключевых деталей об игре.

Стоит подчеркнуть, что содержание артбука будет в основном концептуальным или может быть изменено к моменту выхода игры на рынок — так уж устроены эти вещи. Обычно артбуки содержат ранние наброски и концепты персонажей, локаций и оружия, но артбук Space Marine 2 может раскрыть некоторую важную информацию.

В отрывке, опубликованном проницательным зрителем на Reddit, говорится, что артбук раскрывает:

  • В игре будет многопользовательский режим (PvP), в котором Космодесантники будут сражаться друг с другом, а в артбуке подробно описаны классы персонажей.
  • В режиме PvP игроки смогут настраивать свое знамя и клан.
  • В игре будет оперативная база, куда игроки отправятся, чтобы улучшить своего главного героя и выбрать следующую миссию.
  • В книге раскрываются все враги, точки интереса и персонажи-боссы (Космодесант Хаоса и Тираниды).
  • Оружие, транспортные средства и другие предметы также раскрыты

Ожидается, что на старте будет доступен и подробный PvE-режим. Основываясь на содержании книги, пользователи начали строить теории о том, как будет развиваться игра. Предполагается, что игроков ждет некая интрига, в которой они будут отвлекаться от Ксеносов и бросаться в самую гущу событий против Космодесанта Хаоса.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Александр Стоун

ММОшка по Вахе это хорошо, но почему только космодесант? Я бы хотел инквизитором-радикалом поиграть.

0
Artery Kaulitz

Надеюсь, мультиплеер только лучше станет по сравнению с первой частью. А вот за Космодесант Хаоса уважение, а то только Тираниды скучновато, ИМХО

0
Dark Premium

Напоминает гирсы, только во вселенной вахи

-1
JJ_Jon_34_rus

Если туда запихнут пве аля варфрейм где будем сотнями ложить еретиков, то это еще 1 повод купить игру.

-1