В Steam добавили демоверсию The Talos Principle 2

Разработчики Croteam добавили в Steam демоверсию грядущей головоломки The Talos Principle 2. На данный момент отдельная страница не появилась, но вы можете установить её через SteamDB, нажав на зелёную кнопку наверху, или же скачать по ссылке.
The Talos Principle 2 – это игра-головоломка от первого лица, в которой вы в роли робота исследуете мир, в котором вымерли люди, и по пути вам придется столкнуться с вопросами о природе космоса и цели цивилизации. Что касается игрового процесса, то, как и в первой части, основное внимание уделяется решению головоломок, и на этот раз в вашем распоряжении будут некоторые дополнительные функции, включая манипуляции с гравитацией.
Croteam подтвердила, что 2 ноября выпустит The Talos Principal 2 на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
На картинке: Тодд, что ты наделал?
Предзаказ взял, жду с нетерпением эту игрушку, первую часть за 160+ часов прошёл со всеми длс и собственно все достижения выбил!