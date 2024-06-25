"Красная Фурия" врывается на просторы "Мира танков"

Lesta Games, стремясь создать тематический контент с известными культурными персонажами, вдохновилась историей персонажа из серии комиксов BUBBLE "Красная Фурия". Разработчики добавили разнообразный тематический контент, который понравится как фанатам комиксов, так и всем игрокам "Мира танков".
С 30 августа по 11 сентября игроки смогут получить нового командира — Нику Чайкину, главную героиню комикса "Красная Фурия". Ника Чайкина, рыжеволосая супершпионка с высокими моральными принципами, стремится помогать людям в беде и милосердна даже к врагам, веря в их право на искупление.
В рамках коллаборации Lesta Games и BUBBLE Comics в новый Боевой пропуск добавлена специальная глава, посвященная "Красной Фурии". Выполняя задания нового Боевого пропуска, игроки смогут получить тяжелый премиум-танк 8 уровня M-VII-Y (США), двух членов экипажа — Артура Хаксли и Джошуа Донато, а также различные виды кастомизации: 2D-стили и декали. За улучшенную версию Боевого пропуска будут доступны специальный 3D-стиль "Чайка оперённая" для танка M-VII-Y (США), уникальный командир Ника Чайкина («Красная Фурия») с уникальной озвучкой, Ян Ван в качестве члена экипажа, а также больше 2D-стилей, декалей и надписей.
Штаны у Вити "Кислого" одни, а кармана 2: один карман "WOT", второй "МТ", а балбесы думают, что игра "наша", а игра не наша она принадлежит предателям
полностью поддерживаю
Хуже, в МТ стало еще больше казино. Даж новая программа рекрута превратилась в казино.
А что, в это поделие еще кто то играет? Я думал, вся картоха давно в полном составе переселилась в тундру.
вытрясти из лохов и школоты еще немного мелочи, вводит очередные донаты.
Знают чем привлечь публику)
ну да кучей овна после крит апдейтов