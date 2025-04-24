Суд арестовал активы российского издателя "Мира танков" и "Мира кораблей"

Как сообщает издание РБК, 17 апреля Таганский районный суд Москвы наложил арест на активы трёх ключевых юридических лиц российской компании «Леста игры», которая управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Арест затронул основное юрлицо компании, её московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, ответственное за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступила Генеральная прокуратура. Другие подробности дела на данный момент не раскрыты. Этот шаг стал важным событием в контексте российских издателей и их правовых вопросов.

UPD. Представители компания «Леста Игры» опубликовали официальное заявление о ситуации с судебным разбирательством

Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться. Рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе. Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. Все необходимые правовые механизмы задействованы.