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Мир танков 12.10.2022
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.7 156 оценок

Суд арестовал активы российского издателя "Мира танков" и "Мира кораблей"

butcher69 butcher69

Как сообщает издание РБК, 17 апреля Таганский районный суд Москвы наложил арест на активы трёх ключевых юридических лиц российской компании «Леста игры», которая управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Арест затронул основное юрлицо компании, её московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, ответственное за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступила Генеральная прокуратура. Другие подробности дела на данный момент не раскрыты. Этот шаг стал важным событием в контексте российских издателей и их правовых вопросов.

UPD. Представители компания «Леста Игры» опубликовали официальное заявление о ситуации с судебным разбирательством

Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться. Рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе. Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. Все необходимые правовые механизмы задействованы.
47
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
barabear

Есть пробитие...

30
Большая Флейта

Потужность не спасла!

4
Destroited
19
SpLiT KoT

туда алкашей

16
Пользователь ВКонтакте

Не вижу причины ареста. Будто издание этих игр всему виной. // Артём Скворцов

12
Пользователь ВКонтакте

Там причину найдут) // Агния Кандельсбрейт

8
Рикочико

Национализация танков пошла. Недостаточно патриотичные у лесты вышли.

11
Пользователь ВКонтакте

Скуфов картошечников ждут проблемы // Агния Кандельсбрейт

8
Пользователь ВКонтакте

Каво // Артём Савельев

2
Александр Дантес

А при чём здесь любители навернуть размоченного картона ? Ну любят люди поглощать всякое... это лоховодов нужно закрывать.

1
MagnanimousCecil

Ура!!! надеюсь кислый не откупится

8
Blacksmoke1991

Кислый это WG, а это Леста.

1
drag - fire Blacksmoke1991

Кислый контролирует Лесту !

3
MagnanimousCecil Blacksmoke1991

Вот из таких д..лбаебов, как ты, они все еще занимаются доильней РФ, кто в здравом уме откажется от интеллектуальной собственности, которая приносит огромный доход, создали офшорное управление в виде лесты, давили на патриотизм, аля наша игра, дебилы и рады принимать это, но по факту «кармана у кислого два, а штаны одни»

3
Александр Дантес Blacksmoke1991

Дык этож одно и то же думаешь кислый просто взял и подарил деньгоприносящую франшизу со всего СНГ лесте?

Александр Дантес

Оюшки... та неужели в лесте распознали казино xD

6
ЧГК

есть пробитие?

5
Pastoral

рикошет

1
Janekste

Странно. Я совсем недавно рекламу видел, эту игру аж на первом канале транслировать будут на этой неделе. Типа киберспорт, типа кубок там какой-то у них. Притом в рекламе громко говорят фразу "сделано в России"... И тут вдруг арест активов. Я ржу ни магу просто. Смешно.

Правда, если так подумать... Возможно у wargaming сохранился какой-то контроль над игрой и каким-то образом часть средств ушли на украину. Чёто я не верю, что российская Леста полностью контролирует эту игру и финансы. Вот и возникли в итоге вопросы у государства к активам Лесты. Если, конечно, вся эта новость про арест активов правда, а не фейковый вброс. Мне уж лень инфу проверять.

2
LordKINE

Причина ареста это витя килсый сто пудов... Его ещё вроде 2 года назад хотели привлечь за донаты ВСУ но он у бриташек гаситься. А что бы по бизнесу не прилетело он его типа продал коришу но по факту он попрожнему владелец WOT.

2
Xavel

А вдруг будет рикошет?

1
Pastoral

будет "Не пробитие"

Scorpion_GamePlay

Авноьтундра, жди нас!

1
Пользователь ВКонтакте

😂😂😂😂 // Артём Савельев

Федя Кочегар

Так а что случилось у Белорусов? Они вроде на Кипр переоформили компанию из-за низких налогов