Суд арестовал активы российского издателя "Мира танков" и "Мира кораблей"

Как сообщает издание РБК, 17 апреля Таганский районный суд Москвы наложил арест на активы трёх ключевых юридических лиц российской компании «Леста игры», которая управляет проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.
Арест затронул основное юрлицо компании, её московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, ответственное за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя выступила Генеральная прокуратура. Другие подробности дела на данный момент не раскрыты. Этот шаг стал важным событием в контексте российских издателей и их правовых вопросов.
UPD. Представители компания «Леста Игры» опубликовали официальное заявление о ситуации с судебным разбирательством
Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться. Рабочие процессы в компании идут в стандартном режиме, все мероприятия реализуются, все договоренности остаются в силе. Мы оказываем правоохранительным органам полное содействие для скорейшего разрешения всех возникших вопросов. Все необходимые правовые механизмы задействованы.
Есть пробитие...
Потужность не спасла!
туда алкашей
Не вижу причины ареста. Будто издание этих игр всему виной. // Артём Скворцов
Там причину найдут) // Агния Кандельсбрейт
Национализация танков пошла. Недостаточно патриотичные у лесты вышли.
Скуфов картошечников ждут проблемы // Агния Кандельсбрейт
Каво // Артём Савельев
А при чём здесь любители навернуть размоченного картона ? Ну любят люди поглощать всякое... это лоховодов нужно закрывать.
Ура!!! надеюсь кислый не откупится
Кислый это WG, а это Леста.
Кислый контролирует Лесту !
Вот из таких д..лбаебов, как ты, они все еще занимаются доильней РФ, кто в здравом уме откажется от интеллектуальной собственности, которая приносит огромный доход, создали офшорное управление в виде лесты, давили на патриотизм, аля наша игра, дебилы и рады принимать это, но по факту «кармана у кислого два, а штаны одни»
Дык этож одно и то же думаешь кислый просто взял и подарил деньгоприносящую франшизу со всего СНГ лесте?
Оюшки... та неужели в лесте распознали казино xD
есть пробитие?
рикошет
Странно. Я совсем недавно рекламу видел, эту игру аж на первом канале транслировать будут на этой неделе. Типа киберспорт, типа кубок там какой-то у них. Притом в рекламе громко говорят фразу "сделано в России"... И тут вдруг арест активов. Я ржу ни магу просто. Смешно.
Правда, если так подумать... Возможно у wargaming сохранился какой-то контроль над игрой и каким-то образом часть средств ушли на украину. Чёто я не верю, что российская Леста полностью контролирует эту игру и финансы. Вот и возникли в итоге вопросы у государства к активам Лесты. Если, конечно, вся эта новость про арест активов правда, а не фейковый вброс. Мне уж лень инфу проверять.
Причина ареста это витя килсый сто пудов... Его ещё вроде 2 года назад хотели привлечь за донаты ВСУ но он у бриташек гаситься. А что бы по бизнесу не прилетело он его типа продал коришу но по факту он попрожнему владелец WOT.
А вдруг будет рикошет?
будет "Не пробитие"
Авноьтундра, жди нас!
😂😂😂😂 // Артём Савельев
Так а что случилось у Белорусов? Они вроде на Кипр переоформили компанию из-за низких налогов