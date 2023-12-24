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Teardown 29.10.2020
Экшен, Инди, От первого лица, Песочница
9.3 5 220 оценок

Воксельная песочница Teardown получила хвалебный трейлер и новый бесплатный DLC

monk70
Новости

Teardown, игра, в которой основное внимание уделяется разрушению вокселей, получила новое бесплатное DLC под названием Motor Park для на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Раньше оно было доступно игрокам, оформившим предварительный заказ, а теперь дополнение стало бесплатно для всех. Согласно пресс-релизу, DLC «включает в себя сложную полосу препятствий и два огромных монстр-трака, на которых можно выйти на трассу». Релиз сопровождается хвалебным трейлером в связи с достижением 2,5 млн игроков.

Более того, разработчик Tuxedo Labs заявил, что в ближайшее время появится еще больше:

«Любителям вождения Teardown придется ожидать еще большего весной 2024 года, когда следующее премиальное дополнение «Folkrace» добавит серию разрушительных гоночных игровых режимов, три гоночные трассы и парк новых автомобилей».

Teardown доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.

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