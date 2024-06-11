Какие устройства получат обновления до iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15

Вчера Apple анонсировала iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia, представив множество новых функций для смартфонов, планшетов и компьютеров, которые будут доступны на широком ассортименте устройств, включая довольно старые модели. Компания также опубликовала список совместимых устройств.

В сегменте мобильных устройств изменений с прошлого года практически нет: iOS 18 и iPadOS 18 будут поддерживаться теми же устройствами, что и версии 17, с одним исключением. iOS 18 будет совместима со всеми телефонами, начиная с iPhone XR/XS и iPhone SE. iPadOS 18 будет работать на iPad основной линейки, начиная с седьмого поколения; iPad Air третьего поколения и новее; iPad mini пятого поколения и новее; всех 11-дюймовых iPad Pro; а также 12,9-дюймовых iPad Pro и более поздних моделей.

Единственным исключением стал iPad шестого поколения, который ещё получал обновления в прошлом году. Этот планшет работает на чипе Apple A10, как и iPad седьмого поколения, но у последнего 3 ГБ оперативной памяти, а у его предшественника — только 2 ГБ. Те же 3 ГБ оперативной памяти у третьего iPad Air и пятого iPad mini, что, видимо, является ключевым фактором для поддержки iPadOS 18.

С системой искусственного интеллекта Apple Intelligence ситуация сложнее. Из текущих моделей телефонов её поддерживают только iPhone 15 Pro с процессором A17 Pro, но не базовые iPhone 15 или более старые модели. Среди планшетов поддержку получат только iPad Air или Pro с чипами M1 или новее. Некоторые функции требуют новых устройств, например, функция улучшения рукописного ввода Smart Script будет работать на iPad с чипом Apple A14 или M1 и новее. Что касается iOS, то транскрипция в реальном времени, функции Eye Tracking и Vocal Shortcuts будут доступны только на iPhone 12 и новее.

Наконец, до macOS 15 Sequoia смогут обновиться iMac 2019 года, Mac Studio 2022 года, Mac mini 2018 года, Mac Pro 2019 года, iMac Pro 2017 года, MacBook Air 2020 года, MacBook Pro 2018 года и более поздние версии этих компьютеров.