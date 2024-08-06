Lenovo выпустила ноутбук с двумя процессорами

Lenovo подняла планку для ПК с искусственным интеллектом и устройств 2-в-1, выпустив новый ThinkBook Plus Hybrid. Этот девайс сочетает в себе процессоры Intel Meteor Lake и Qualcomm Snapdragon, позволяя работать как с Windows, так и с Android.

В серии ThinkBook Lenovo всегда предлагала новаторские решения, но ThinkBook Plus Hybrid обещает стать самым впечатляющим из них. Компания воспользовалась трендом на ПК с ИИ, предложив гибридное устройство, где можно использовать возможности обеих операционных систем. Уникальность этой модели заключается в её двойной природе: экран работает как отдельное Android-устройство, а клавиатура содержит «Windows-компонент» с мощной начинкой.

ThinkBook Plus Hybrid даёт возможность легко переключаться между Android и Windows. Планшетная часть устройства функционирует под управлением Android и оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1, в то время как клавиатура предоставляет полноценный Windows-интерфейс с процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ SSD.

Планшет оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K и поддержкой цветовой гаммы DCI-P3. Сочетание мощных аккумуляторов обеспечивает продолжительную работу: планшетная часть имеет батарею на 38 Вт·ч, а клавиатурная — на 75 Вт·ч, что в сумме даёт 113 Вт·ч. Устройство поддерживает подключение через два порта Thunderbolt 4 и 3,5-мм аудиоразъем.

Хотя ThinkBook Plus Hybrid кажется многообещающим, у него есть свои недостатки. Например, общая память в 10 ГБ может не хватать для серьезной многозадачности. Также цена в 15 999 юаней (примерно 2240 долларов США) может стать барьером для покупателей. Пока что устройство доступно только в Китае, но его показ на CES 2024 даёт надежду на международный запуск.