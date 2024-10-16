NVIDIA планирует создать "армию ИИ" — озвучены амбициозные планы компании

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг объявил о планах компании расширить штат до 50 000 сотрудников и привлечь 100 миллионов виртуальных помощников на базе ИИ.

Для NVIDIA, с её стремительным ростом, вполне вероятно, что она станет соперничать с такими гигантами, как Apple и Microsoft, не только благодаря своим достижениям, но и за счёт числа сотрудников. Компания превращается в мощную технологическую силу, и с учётом темпов развития, увеличение штата — ожидаемый шаг. Об этом заявил сам Хуанг в подкасте BG2, где он также упомянул планы создать целую «армию ИИ».

По его словам, NVIDIA готовится использовать огромную армию ИИ-помощников, которые будут брать на себя рутинные задачи, облегчая работу сотрудников и повышая эффективность компании. Хуанг отметил, что ИИ будут сами нанимать других ИИ для решения задач, общаться друг с другом и людьми через такие платформы, как Slack. В итоге компания станет одной большой командой, где часть сотрудников будут цифровыми, а часть — биологическими.

Когда его спросили о том, как это повлияет на занятость, Хуанг заверил, что ИИ создан для совместной работы с людьми, а не для замены их. NVIDIA планирует постепенно увеличивать количество сотрудников, так что не стоит бояться, что ИИ отнимут рабочие места. Вместо этого, по его мнению, помощники на базе ИИ повысят производительность, предоставляя точные данные о доходах и эффективности.

ИИ, как считает Хуанг, изменит каждую профессию и окажет сильное влияние на то, как мы видим работу. Искусственный интеллект способен принести огромную пользу — он сделает компании более производительными, что приведет к росту доходов и, возможно, к расширению бизнеса. Вместо увольнений, как считает Хуанг, сотрудники смогут сосредоточиться на более важных задачах, как будто они сами управляют ИИ-агентами.

По сути, NVIDIA видит будущее, где люди и ИИ работают вместе, дополняя друг друга. Мы вступаем в эпоху, когда не стоит спорить о том, стоит ли бояться ИИ — лучше научиться использовать его возможности на благо бизнеса и общества.