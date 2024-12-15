Hearts of Iron станет настольной игрой

Steamforged Games, ведущая студия по созданию настольных видеоигр, объявила о предстоящей краудфандинговой кампании для официальной настольной адаптации Hearts of Iron, культовой франшизы стратегических видеоигр о Второй мировой войне, созданной Paradox Interactive.

Разработанная для 2–5 игроков, чтобы разыграть целую войну за одну 3–4-часовую сессию, настольная игра включает в себя несколько игровых стран, которые игроки могут настраивать с помощью своей идеологии, либо точно воссоздавая, либо изменяя ход истории, все время участвуя в политических маневрах и масштабных сражениях, чтобы перерисовать карту. Потенциальные комбинации стран и идеологий придают игре значительную реиграбельность.

Steamforged запустит Hearts of Iron: the Board Game на Gamefound в начале следующего года.