Первые тесты GeForce RTX 3050 A для ноутбуков — никаких изменений

В прошлом году появились слухи, что NVIDIA готовит новую версию GeForce RTX 3050 с индексом "A" в названии. Недавно стало известно, что этот чип будет базироваться на архитектуре Ada и предназначен для бюджетных ноутбуков. Он будет использовать сильно урезанный вариант кремния AD106.

По характеристикам, NVIDIA GeForce RTX 3050 "A" получит 1792 ядра в составе 14 SM, тактовую частоту до 1935 МГц и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с 64-битной шиной. Энергопотребление составит от 35 до 50 Вт. Этот графический процессор уже замечен на ноутбуке HP Victus, который комплектуется Intel Core i7-12650H и 16 ГБ оперативной памяти. Это базовая модель для геймеров начального уровня.

По производительности, RTX 3050 A Laptop набрал 57 138 очков в бенчмарке OpenCL на Geekbench, что ставит его примерно на уровне RTX 3050 Ti Laptop и чуть выше 6-гигабайтной версии RTX 3050 Laptop. В сравнении со стандартным вариантом RTX 3050 на 4 ГБ, новая модель оказалась на 15% быстрее.

В целом, NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop — это начальное решение для бюджетных ноутбуков. Объём видеопамяти, конечно, не слишком велик, но она всё же обеспечивает немного лучшую производительность по сравнению с предыдущими моделями. Странно только, что NVIDIA выпускает эту карту в рамках уже почти 4-летней серии RTX 30, зная, что в следующем году выйдет RTX 50.