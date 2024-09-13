Япония построит суперкомпьютер в 1000 раз быстрее всех существующих

Скоро в мире суперкомпьютеров начнется новая гонка, и Япония собирается вступить в неё с планами на первый суперкомпьютер класса Zetta. Однако Oracle тоже стремится занять лидерство и, как сообщается, может успеть первой, что стало известно из вчерашних новостей. Но независимо от того, кто будет впереди, Япония активно работает над своим проектом под названием «Fugaku Next».

Новый суперкомпьютер Fugaku Next станет преемником текущего лидера Японии — суперкомпьютера Fugaku, который уже считается одним из самых мощных в мире. Fugaku способен выполнять до 442 петафлопс (то есть 442 квадриллиона операций в секунду). Это сделало его четвертым в списке самых быстрых суперкомпьютеров TOP500. Но Fugaku Next обещает стать в 2000 раз мощнее и достичь производительности в зеттафлопс, что равно одному секстиллиону операций с плавающей точкой в секунду.

Для сравнения, на данный момент самый мощный суперкомпьютер — это Frontier с производительностью 1,206 экзафлопс, что составляет 1,206 квинтиллионов операций в секунду. Fugaku Next планируют сделать примерно в тысячу раз быстрее, чем Frontier. Хотя такие мощности пока остаются теоретическими, Япония всерьез настроена воплотить их в жизнь: Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT) возглавляет этот проект, планируя потратить на него более 750 миллионов долларов.

На первом этапе MEXT выделит около 29 миллионов долларов, а затем постепенно увеличит финансирование в течение следующих лет. По плану, проект должен завершиться к 2030 году, и тогда Fugaku Next может стать первым суперкомпьютером с производительностью на уровне зеттафлопс.

Тем не менее, Oracle также имеет свои амбиции — её проект OCI Supercluster может стать первым суперкомпьютером, который достигнет этих мощностей. Он обещает до 2,4 зеттафлопс производительности, используя 131 072 новых графических процессора NVIDIA Blackwell, что почти в три раза больше того, что сейчас задействовано в Frontier.

Однако такие системы требуют колоссального количества энергии. Fugaku Next будет потреблять энергию, сопоставимую с мощностью 21 атомной электростанции, что становится одной из главных задач, которую предстоит решить для его эффективной эксплуатации. При этом новый суперкомпьютер останется совместимым с предыдущей моделью Fugaku благодаря использованию тех же компонентов от Fujitsu.

Этот масштабный проект Японии нацелен на продвижение в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение, астрофизика, исследования в энергетике, медицине, климате и других важных направлениях.