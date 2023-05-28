Геймплейный трейлер Tekken 8 с Брайаном Фьюри утек в сеть раньше времени ©

Сегодня Bandai Namco представила еще одного вернувшегося бойца, который будет доступен для игры в предстоящем файтинге Tekken 8.

Слово "раскрыла" может быть немного неправильным, поскольку аккаунт издателя в социальных сетях выложил его раньше времени. Трейлер, вероятно, должен был появиться во время турнира Combo Breaker 2023. Конечно, его удалили, но интернет никогда не забывает.

Мы увидим возвращение Брайана Фьюри, который был постоянным участником всех игр Tekken с момента его дебюта в Tekken 3. Трейлер, безусловно, показывает, что этот бывший полицейский и зомби-киборг не утратил своей жестокости.

Вы можете насладиться трейлером ниже.

Сам босс франшизы Кацухиро Харада обратил внимание на утечку и остался недоволен.

Что за ххххх BandaiNamco Euro. Вот почему я предупреждал тебя много лет назад не постить по таймеру. Ну, я пойду домой, спасибо! Хахаха

Tekken 8 выходит для PC, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна. Мы знаем, что игра будет поддерживать как кроссплей, так и сетевой код отката, о чем недавно сообщил сам главный продюсер Кацухиро Харада.