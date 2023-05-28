Tekken 8 TBA
7.6 77 оценок

Геймплейный трейлер Tekken 8 с Брайаном Фьюри утек в сеть раньше времени

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butcher69
Новости

Сегодня Bandai Namco представила еще одного вернувшегося бойца, который будет доступен для игры в предстоящем файтинге Tekken 8.

Слово "раскрыла" может быть немного неправильным, поскольку аккаунт издателя в социальных сетях выложил его раньше времени. Трейлер, вероятно, должен был появиться во время турнира Combo Breaker 2023. Конечно, его удалили, но интернет никогда не забывает.

Мы увидим возвращение Брайана Фьюри, который был постоянным участником всех игр Tekken с момента его дебюта в Tekken 3. Трейлер, безусловно, показывает, что этот бывший полицейский и зомби-киборг не утратил своей жестокости.

Вы можете насладиться трейлером ниже.

Сам босс франшизы Кацухиро Харада обратил внимание на утечку и остался недоволен.

Что за ххххх BandaiNamco Euro. Вот почему я предупреждал тебя много лет назад не постить по таймеру. Ну, я пойду домой, спасибо! Хахаха

Tekken 8 выходит для PC, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна. Мы знаем, что игра будет поддерживать как кроссплей, так и сетевой код отката, о чем недавно сообщил сам главный продюсер Кацухиро Харада.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GameOver-inc

Ну слава богу каменщика вернули

2
Procompov

ЧЗХ Неро??!?!

2
Porsche911GT3RS

Ааа я думал сова...

1
Oscilograf

"Сам босс франшизы Кацухиро Харада обратил внимание на утечку и остался недоволен."

Если это для него настолько невыносимо, то у него, как у потомка самурая, есть только один путь вернуть честь...

0
Netscraper

Движения стали ещё больше маниакальны. А глаза ещё более безумны. Только странно, что ему вернули классический аутфит из Tekken 6. На мой взгляд в Теккен 7 он был лучше.

0
DeathCold
Сам босс франшизы Кацухиро Харада обратил внимание на утечку и остался недоволен.

Сами слили трейлер, а теперь ещё и недовольны. Знаем мы этих, "раньшесливаторов". Все сейчас так делают, чтобы проверить реакцию публики. Сливают сами раньше времени, а потом такие "ой, мы не довольны". Ничего нового!

0
SULIK 712

какая же убогая графика,ну хоть немного напрягитесь

-1