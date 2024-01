Tekken 8 покорила британский чарт продаж

Если судить по британскому чарту физических изданий игр, то Tekken 8, похоже, станет хитом для Bandai Namco. Она дебютировала на первом месте, причем почти две трети проданных копий пришлось на версию для PS5. По словам Кристофера Дринга из GamesIndustry, продажи игры на физических носителях "более чем в два раза" превышают продажи Street Fighter 6, хотя при этом не учитываются цифровые продажи. Тем не менее, для Tekken это явно очень удачный стартовый уик-энд.

Like a Dragon: Infinite Wealth заняла второе место, но для серии от SEGA это все равно сильный результат. И снова версия для PS5 пользуется наибольшей популярностью в розничной продаже, на нее приходится чуть более 3/4 от общего числа продаж.

Два новых релизов оттесняет привычных героев на второй план: Call of Duty: Modern Warfare 3 на 3-м месте, EA Sports FC 24 на 4-м, а Hogwarts Legacy опустилась с первого места на 7-е. Prince of Persia: The Lost Crown также опустился на 10-е место с 4-го.

Самые продаваемые игры в Великобритании на физических носителях ( неделя, закончившаяся 27 января):

