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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 129 оценок

В новом геймплейном трейлере Tekken 8 показали Шахина и его приёмы

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco опубликовала новый геймплейный трейлер для своего грядущего файтинга Tekken 8, в котором анонсирован играбельный персонаж Шахин. Его описывают как "пустынного сокола", его личность и боевые приемы показаны в этом видео.

Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и битве за первенство на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.

Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 26 января 2024 года.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Дворф

всё ещё не вижу смысла уходить с 7ки

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