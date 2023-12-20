В новом геймплейном трейлере Tekken 8 показали Шахина и его приёмы

Компания Bandai Namco опубликовала новый геймплейный трейлер для своего грядущего файтинга Tekken 8, в котором анонсирован играбельный персонаж Шахин. Его описывают как "пустынного сокола", его личность и боевые приемы показаны в этом видео.
Tekken 8 - последняя часть легендарной файтинг-франшизы, разработанной компанией Bandai Namco. Игра продолжает сагу об истории семьи Мисима и битве за первенство на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать бойца, который, по их мнению, станет лучшим на этом турнире. С растущим списком бойцов есть на что посмотреть.
Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 26 января 2024 года.
всё ещё не вижу смысла уходить с 7ки