В новом геймплейном трейлере Tekken 8 показали Шахина и его приёмы

Продолжение популярной серии файтингов. На этот раз в центре сюжета оказывается противостояние отца и сына — Казуи Мисимы и Дзина Казамы. Спустя полгода после предыдущей схватки они вновь вступают в смертельную борьбу за судьбу мира. В этой главе эпической саги Дзин Казама покажет свою силу воли и стремление к победе.

Серия Tekken известна своими динамичными боями, и в этой части они стали ещё лучше благодаря обновлённой графике, детализированным моделям персонажей и разнообразным аренам для сражений.

А ещё в игре появился новый аркадный режим, в котором вы сможете создать своего уникального бойца и отправиться в приключение по миру Tekken. Вы будете сталкиваться с разными противниками, узнавать интересные подробности сюжета, изучать основы и тонкости игры, а также открывать множество предметов для настройки внешности своего персонажа.