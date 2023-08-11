Первые крупицы сюжета, новый трейлер и превью-доступ к Tempest Rising

Стратегия в реальном времени, в духе классических представителей жанров, под названием Tempest Rising обзавелась свежим трейлером, показанным на THQ Nordic Digital Showcase 2023. У игры все еще нет даты выхода, но свежие кадры дают общее представление о сюжете и лоре.
От олдскульной стратегии ждать изобретательного сюжета не приходится — некое вещество (из космоса, или лаборатории) которое может быть ресурсом. Пара враждующих сторон увешанных кибертехнологиями противостоят друг другу, с не до конца понятными мотивами. Почти Command & Conquer, и будут не так уж и далеки от истины.
Несмотря на неизвестную дату выхода, издатель объявил о начале превью-доступа, запросить который может любой желающий. Потрогать игру лично можно будет с 11 по 28 августа исключительно на платформе Steam. Недвусмысленный намек на релиз в сентябре?
завтра испытаем) ещё запрашивал доступ на f2p другой. но уже название не помню(