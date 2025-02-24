Стратегия Tempest Rising получила новую демоверсию с однопользовательской кампанией

Издатель 3D Realms и студия разработки Slipgate Ironworks выпустили новую демоверсию Tempest Rising — научно-фантастической стратегии в реальном времени, которая отсылает к классике жанра, в частности к серии Command & Conquer. Они сделали это во время Steam Next Fest — мероприятия, призванного объединить разработчиков и игроков, а также дать последним возможность опробовать игры, разумеется, на ПК.

Как поясняется в официальном пресс-релизе, демоверсия включает в себя около 1,5-2 часов контента. Он состоит из однопользовательского режима «Схватка» и четырех миссий кампании. Это позволяет вам опробовать значительную часть игры, давая вам четкое представление о том, чего ожидать в финальной версии.

Что касается одиночного режима, то финальная версия игры будет состоять из двух больших кампаний по 11 миссий в каждой, действие которых будет происходить на опустошенной планете Земля, что даст игроку возможность настраивать свою армию после каждой победы.

Финальная версия Tempest Rising будет запущена 24 апреля 2025 года.