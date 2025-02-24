Стратегия Tempest Rising получила новую демоверсию с однопользовательской кампанией

Издатель 3D Realms и студия разработки Slipgate Ironworks выпустили новую демоверсию Tempest Rising — научно-фантастической стратегии в реальном времени, которая отсылает к классике жанра, в частности к серии Command & Conquer. Они сделали это во время Steam Next Fest — мероприятия, призванного объединить разработчиков и игроков, а также дать последним возможность опробовать игры, разумеется, на ПК.
Как поясняется в официальном пресс-релизе, демоверсия включает в себя около 1,5-2 часов контента. Он состоит из однопользовательского режима «Схватка» и четырех миссий кампании. Это позволяет вам опробовать значительную часть игры, давая вам четкое представление о том, чего ожидать в финальной версии.
Что касается одиночного режима, то финальная версия игры будет состоять из двух больших кампаний по 11 миссий в каждой, действие которых будет происходить на опустошенной планете Земля, что даст игроку возможность настраивать свою армию после каждой победы.
Финальная версия Tempest Rising будет запущена 24 апреля 2025 года.
Все демки зашли, уже предзаказал и жду релиз.
Демка на русском языке?
Вот бы supreme commander 3 сделали, но только как первую forged alliance
Ну делают австралийцы "духовного наследника" - Sanctuary: Shattered Sun. А сам Суприм, Скуэйр Эникс, судя по всему, засунули глубоко в n-ое место.
обязательно буду играть. а пока прохожу на детском уровне сложности компанию Age of Mythology Retold.