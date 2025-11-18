ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.8 127 оценок

Обновление 2.1. Новое обновление Храма Зеленой Луны

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Спешим сообщить о выходе обновления 2.1 для "Храма Зеленой Луны"! Мы прислушиваемся к вашим отзывам и продолжаем улучшать игру.

Что нового:

  1. Теперь вы можете настроить размер субтитров для комфортного чтения.
  2. Добавлена возможность ограничения FPS для оптимизации производительности на разных устройствах.
  3. Исправлены ошибки, о которых вы нам сообщали – спасибо за помощь!
  4. В локации "Деревня" добавлена музыкальная композиция, добавляющая атмосферы.
  5. Самое главное – теперь можно менять клавиши управления! Персонализируйте управление под себя и играйте с максимальным комфортом.

Очень ценим вашу обратную связь! Именно благодаря вашим отзывам и предложениям "Храм Зеленой Луны" становится лучше. Делитесь впечатлениями, а кто еще не прошел игру - вперед, к приключениям!

Храм Зеленой Луны в VK Play

Храм Зеленой Луны в Steam

Комментарии:  7
Neko-Aheron

Как же без наших скамеров / мошенников, как всегда рекламируют свою недоновелу для 10 калек))

6
Olkon Games

Мы тоже рады вас видеть) Интересно, когда мы успели стать мошенниками?

5
Neko-Aheron Olkon Games

Когда создали кучу ложных аккаунтов, псевдо новостей о своей «игре», пытаясь ее витюхат под видом чего-то интересно, а на самом деле это мусор созданный кривыми руками без дали интереса к проекту.

5
нитгитлистер

о, рубрика "байт на коменты" подьехала)) зайду завтра почитаю))

4
canteexnik

А на каких устройствах эта игра вышла?

1
Olkon Games

Игра поддерживается на ПК и Steam Deck

4
canteexnik Olkon Games

Стим диск это хорошо

3