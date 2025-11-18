Обновление 2.1. Новое обновление Храма Зеленой Луны

Спешим сообщить о выходе обновления 2.1 для "Храма Зеленой Луны"! Мы прислушиваемся к вашим отзывам и продолжаем улучшать игру.
Что нового:
- Теперь вы можете настроить размер субтитров для комфортного чтения.
- Добавлена возможность ограничения FPS для оптимизации производительности на разных устройствах.
- Исправлены ошибки, о которых вы нам сообщали – спасибо за помощь!
- В локации "Деревня" добавлена музыкальная композиция, добавляющая атмосферы.
- Самое главное – теперь можно менять клавиши управления! Персонализируйте управление под себя и играйте с максимальным комфортом.
Очень ценим вашу обратную связь! Именно благодаря вашим отзывам и предложениям "Храм Зеленой Луны" становится лучше. Делитесь впечатлениями, а кто еще не прошел игру - вперед, к приключениям!
Как же без наших скамеров / мошенников, как всегда рекламируют свою недоновелу для 10 калек))
Мы тоже рады вас видеть) Интересно, когда мы успели стать мошенниками?
Когда создали кучу ложных аккаунтов, псевдо новостей о своей «игре», пытаясь ее витюхат под видом чего-то интересно, а на самом деле это мусор созданный кривыми руками без дали интереса к проекту.
о, рубрика "байт на коменты" подьехала)) зайду завтра почитаю))
А на каких устройствах эта игра вышла?
Игра поддерживается на ПК и Steam Deck
Стим диск это хорошо