Обновление 2.1. Новое обновление Храма Зеленой Луны

Спешим сообщить о выходе обновления 2.1 для "Храма Зеленой Луны"! Мы прислушиваемся к вашим отзывам и продолжаем улучшать игру.

Что нового:

Теперь вы можете настроить размер субтитров для комфортного чтения. Добавлена возможность ограничения FPS для оптимизации производительности на разных устройствах. Исправлены ошибки, о которых вы нам сообщали – спасибо за помощь! В локации "Деревня" добавлена музыкальная композиция, добавляющая атмосферы. Самое главное – теперь можно менять клавиши управления! Персонализируйте управление под себя и играйте с максимальным комфортом.

Очень ценим вашу обратную связь! Именно благодаря вашим отзывам и предложениям "Храм Зеленой Луны" становится лучше. Делитесь впечатлениями, а кто еще не прошел игру - вперед, к приключениям!

Храм Зеленой Луны в VK Play

Храм Зеленой Луны в Steam