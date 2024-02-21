Анонсирована новая игра в духе Vampire Survivors - Temtem: Swarm

Компания Crema совершила неожиданное объявление, приятно удивив фанатов вселенной MMORPG Temtem. Похоже, что в третьем квартале 2024 года мы сможем насладиться новым динамичным шутером на выживание под названием Temtem: Swarm. Эта игра будет нацелена на поклонников Vampire Survivors и Deep Rock Galactic: Survivor.

Будучи размещенной во вселенной MMORPG Temtem, Temtem: Swarm предложит игрокам возможность одиночно или с друзьями сразиться с огромными толпами врагов и боссами, добывать ценные ресурсы, выбирать экипировку и использовать суперспособности. Одновременно, игроки смогут прокачивать своих персонажей, чтобы увидеть их финальные формы, и откроют для себя новых героев.

Хорошая новость заключается в том, что игра Temtem: Swarm уже имеет первый трейлер с геймплеем и официальную страницу на площадке Steam. Когда игра появится на консолях пока неизвестно