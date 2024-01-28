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Test Drive Unlimited: Solar Crown 2024 г.
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.9 160 оценок

Test Drive Unlimited Solar Crown может выйти раньше, чем вы думаете

monk70
Новости

Для тех, кто ожидает Test Drive Unlimited Solar Crown, новую часть гоночной серии Test Drive Unlimited, есть хорошие новости. Похоже, что игра выйдет на консолях ПК, PS5 и Xbox Series в течение двух месяцев, не позднее воскресенья, 31 марта 2024 года. Издатель Nacon в своем последнем отчете о доходах сообщил, что масштабная аркадная гонка будет выпущена в четвертом квартале текущего финансового года, через 13 лет после выхода Test Drive Unlimited 2.

Последний раз мы видели Solar Crown в официальном качестве в трейлере «Гонщик», который появился в середине декабря. Во время тизера нам показали потрясающий Corvette C7 ZR1, а также огромное количество доступных для него настроек. Использование кадров на движке говорит о том, что разработчик KT Racing уверен в своем проекте, и, учитывая, насколько хорошо выглядит остров Гонконг, можно понять, почему.

Solar Crown, анонсированная на Nacon Connect еще в июле 2020 года, впервые была отложена в мае 2022 года. В июле 2023 года её еще раз отложили. Плодами труда студии хотя бы ненадолго воспользовались те, кому посчастливилось попасть на закрытое бета-тестирование в том же месяце.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
kant_7

ждем-с.

5
Mihanbo

хорошая была серия с открытым красивым миром,надеюсь не будет всяких дерьмуво и привязки к онлайну.

3
kotasha

Увы но похоже что у игры привязка к онлайн, так пишут на форуме, и желание нет такое брать, особенно когда the crew скоро отрубят, притом что там зашифрован оффлайн мод, но патч будет делать некому.

Принудительное подключение к серверу в момент запуска игры. Нет связи = нет игры.
Когда вы пытаетесь начать гонку, игра сначала ищет доступных игроков, а затем заполняет оставшиеся слоты ИИ.
В игре вообще нет режима соло/оффлайн.
2
lirtm kotasha

не, просто ты ее не будешь покупать, поэтому и не считаешь будущую игру хорошей.
Разве не так?

0
kotasha lirtm

У меня сомнения в этой игре, да и привязка к сети, врят ли она протянет 10 лет, drive club протянула 6 лет ладно хоть игра работает без сети, но все же потеряла не сколько авто из за клубов которых больше нет.

0
evrey616225

Хоть бы не обсёр. Даже куплю в день релиза без обзоров и прочего, поверю в челов.(Ну и в случае чего рефаунд существует)

0
SULIK 712

чет не пойму логику поста?"Похоже, что игра выйдет на консолях ПК, PS5 и Xbox Series в течение двух месяцев, не позднее воскресенья, 31 марта 2024 года. Издатель Nacon в своем последнем отчете о доходах сообщил, что масштабная аркадная гонка будет выпущена в четвертом квартале текущего финансового года" 4ый квартал это конец года, где намек на ближайшие 2 месяца или хоть какая-то инфа?

0