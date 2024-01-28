Test Drive Unlimited Solar Crown может выйти раньше, чем вы думаете

Для тех, кто ожидает Test Drive Unlimited Solar Crown, новую часть гоночной серии Test Drive Unlimited, есть хорошие новости. Похоже, что игра выйдет на консолях ПК, PS5 и Xbox Series в течение двух месяцев, не позднее воскресенья, 31 марта 2024 года. Издатель Nacon в своем последнем отчете о доходах сообщил, что масштабная аркадная гонка будет выпущена в четвертом квартале текущего финансового года, через 13 лет после выхода Test Drive Unlimited 2.
Последний раз мы видели Solar Crown в официальном качестве в трейлере «Гонщик», который появился в середине декабря. Во время тизера нам показали потрясающий Corvette C7 ZR1, а также огромное количество доступных для него настроек. Использование кадров на движке говорит о том, что разработчик KT Racing уверен в своем проекте, и, учитывая, насколько хорошо выглядит остров Гонконг, можно понять, почему.
Solar Crown, анонсированная на Nacon Connect еще в июле 2020 года, впервые была отложена в мае 2022 года. В июле 2023 года её еще раз отложили. Плодами труда студии хотя бы ненадолго воспользовались те, кому посчастливилось попасть на закрытое бета-тестирование в том же месяце.
ждем-с.
хорошая была серия с открытым красивым миром,надеюсь не будет всяких дерьмуво и привязки к онлайну.
Увы но похоже что у игры привязка к онлайн, так пишут на форуме, и желание нет такое брать, особенно когда the crew скоро отрубят, притом что там зашифрован оффлайн мод, но патч будет делать некому.
не, просто ты ее не будешь покупать, поэтому и не считаешь будущую игру хорошей.
Разве не так?
У меня сомнения в этой игре, да и привязка к сети, врят ли она протянет 10 лет, drive club протянула 6 лет ладно хоть игра работает без сети, но все же потеряла не сколько авто из за клубов которых больше нет.
Хоть бы не обсёр. Даже куплю в день релиза без обзоров и прочего, поверю в челов.(Ну и в случае чего рефаунд существует)
чет не пойму логику поста?"Похоже, что игра выйдет на консолях ПК, PS5 и Xbox Series в течение двух месяцев, не позднее воскресенья, 31 марта 2024 года. Издатель Nacon в своем последнем отчете о доходах сообщил, что масштабная аркадная гонка будет выпущена в четвертом квартале текущего финансового года" 4ый квартал это конец года, где намек на ближайшие 2 месяца или хоть какая-то инфа?