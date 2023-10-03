Демоверсия мрачной ролевой игры The Thaumaturge станет доступна на следующей неделе ©

Приближается выход изометрической ролевой игры The Thaumaturge от студии 11 bit, запланированный на конец этого года (хотя конкретной даты пока нет), действие которой переносит нас в Варшаву начала XX века. За производство отвечает студия Fool's Theory, ответственная, в частности, за готовящийся ремейк первого "Ведьмака".

Известно, что в The Thaumaturge большую роль будет играть сюжет, который позволит нам погрузиться в атмосферу столицы. Однако приземленные дела эпохи позднего русского развала будут перемешаны со сверхъестественными событиями, окутанными тайной, а на заднем плане будут присутствовать жуткие фантомы и существа. Все это будет дополнено пошаговой боевой системой.

Если приведенное выше описание вызвало у вас интерес, то скоро вы сами сможете увидеть, "что это такое". The Thaumaturge. Разработчики объявили, что демоверсия игры будет доступна для опробования на предстоящем фестивале Steam.

Фестиваль Steam "Играм быть" пройдет с 9 по 16 октября, и в этот период будет представлено большое количество игр, которые можно будет опробовать до релиза.