Авторы The Last of Us: Part 2 поделились статистикой режима "Без возврата" из ремастера

В начале этого года состоялся релиз обновленного издания The Last of Us: Part 2. Разработчики из студии Naughty Dog слегка адаптировали визуальную часть проекта под современное железо PS5 и добавили улучшенную поддержку контроллера. Главным же нововведением ремастера стал отдельный игровой режим "Без возврата", геймплей которого напоминает рогалик. Сегодня авторы игры поделились занимательной статистикой из него.

В специальном сообщении Naughty Dog поблагодарили геймеров за активность и рассказали, чем занимались пользователи в новом режиме The Last of Us: Part 2. Всего игроки в режиме "Без возврата" провели 29.3 миллиона сражений с зараженными и мародерами. Только 63,3% всех прохождений достигли финального босса и полного прохождения забега. Самым опасным врагом для игроков стал Щелкун, от которого умирали чаще всего.

Вот еще интересная статистика The Last of Us Part 2 Remastered:

Мэни, Яра и Лев имеют самый высокий показатель побед среди персонажей;

"Штурм" является самым популярным игровым столкновением;

"Судостроительный завод" — самая популярная локация в режиме;

Самая встречаемая вражеская фракция — инфицированные.

"S" ранг за прохождение получили всего 6.8% игроков.

The Last of Us Part 2 Remastered доступна для игры на PS5. По слухам, проект анонсируют на ПК уже этим летом.