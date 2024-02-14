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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 053 оценки

Новое обновление для The Last of Us Part II Remastered улучшает производительность и добавляет новый контент

Gutsz
Новости

Naughty Dog продолжает оперативно реагировать на отзывы игроков о технических ошибках в обновленной версии The Last of Us Part II. Некоторым пользователям не посчастливилось столкнуться с падением производительности во время игры и другими багами. Новый патч призван решить эти проблемы, а также добавить новый контент в игру.

Сегодня The Last of Us Part II Remastered была обновлена до версии 1.1.1. В этом патче разработчики из студии Naughty Dog уделили особое внимание исправлению ошибок в режиме "Без возврата", а также постарались улучшить общую производительность

Примечания к патчу:

Новый контент

  • В раздел «Дополнительно» добавлен концепт-арт скина WLF Reversible.

Исправления ошибок и улучшения

Доступность

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые критически важные для прогресса предметы не обнаруживались в расширенном режиме прослушивания в «Новой игре+».

Общий

  • Исправлена ​​проблема с импортом данных сохранения PS4, из-за которой данные трофеев не всегда точно обновлялись.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой производительность игры могла снижаться во время длительных игровых сессий.
  • Астронавт Элли больше не должна терять голову.Сетка головы астронавта Элли больше не будет исчезать при определенных редких условиях.

Режим "Без возврата"

  • Незначительные исправления пользовательского интерфейса на протяжении всей игры.
  • Исправлены проблемы, влияющие на таблицу лидеров Daily Run.
  • Устранена проблема, из-за которой результаты игроков не отображались или исчезали из таблиц лидеров.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой модифицированный трофей не точно отслеживал прогресс игрока.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой скованные кликеры могли принять Т-позу при попадании в них пламени Молотова.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой раздутые персонажи в режиме «Бойда» фокусировались на приятелях, а не на игроке.

Геймплей

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог провалиться сквозь землю в Серафитовом лесу при ударе.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игровая камера могла застрять, если игрок получил удар, находясь на верстаке.

Локализация

  • Небольшие исправления локализации на протяжении всей игры.

The Last of Us Part II Remastered доступна для игры на PS5, но позже игра может добраться и до ПК.

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