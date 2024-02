Новое обновление для The Last of Us Part II Remastered улучшает производительность и добавляет новый контент

Naughty Dog продолжает оперативно реагировать на отзывы игроков о технических ошибках в обновленной версии The Last of Us Part II. Некоторым пользователям не посчастливилось столкнуться с падением производительности во время игры и другими багами. Новый патч призван решить эти проблемы, а также добавить новый контент в игру.

Сегодня The Last of Us Part II Remastered была обновлена до версии 1.1.1. В этом патче разработчики из студии Naughty Dog уделили особое внимание исправлению ошибок в режиме "Без возврата", а также постарались улучшить общую производительность

Примечания к патчу:

Новый контент

В раздел «Дополнительно» добавлен концепт-арт скина WLF Reversible.

Исправления ошибок и улучшения

Доступность

Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые критически важные для прогресса предметы не обнаруживались в расширенном режиме прослушивания в «Новой игре+».

Общий

Исправлена ​​проблема с импортом данных сохранения PS4, из-за которой данные трофеев не всегда точно обновлялись.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой производительность игры могла снижаться во время длительных игровых сессий.

Астронавт Элли больше не должна терять голову.Сетка головы астронавта Элли больше не будет исчезать при определенных редких условиях.

Режим "Без возврата"

Незначительные исправления пользовательского интерфейса на протяжении всей игры.

Исправлены проблемы, влияющие на таблицу лидеров Daily Run.

Устранена проблема, из-за которой результаты игроков не отображались или исчезали из таблиц лидеров.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой модифицированный трофей не точно отслеживал прогресс игрока.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой скованные кликеры могли принять Т-позу при попадании в них пламени Молотова.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой раздутые персонажи в режиме «Бойда» фокусировались на приятелях, а не на игроке.

Геймплей

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог провалиться сквозь землю в Серафитовом лесу при ударе.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игровая камера могла застрять, если игрок получил удар, находясь на верстаке.

Локализация

Небольшие исправления локализации на протяжении всей игры.

The Last of Us Part II Remastered доступна для игры на PS5, но позже игра может добраться и до ПК.