Авторы файтинга Them's Fightin' Herds завершили активную поддержку, и сюжетный режим не получит новый контент

Файтинг Them's Fightin' Herds был успешно профинансирован на Indiegogo несколько лет назад и выпущен для ПК в 2020 году. С тех пор файтинг вышел практически на всех основных платформах и получил несколько обновлений после запуска. Частью этих обновлений стали новые персонажи в рамках сезонного пропуска, который постепенно пополнялся на протяжении всего времени существования игры.

К сожалению, для фанатов, разработчик Them's Fightin' Herds компания Mane6 объявила сегодня, что последние два персонажа DLC станут последними бойцами, добавленными в игру, поскольку компания "прекращает активную разработку TFH". Это своего рода двойной удар, поскольку означает, что разработчики не будут добавлять контента для сюжетного режима.

Как и следовало ожидать, новость об этом разочаровала многих фанатов. Ведь некоторые из них поддержали первоначальную краудфандинговую кампанию игры именно из-за обещания полноценного сюжетного режима, который теперь не будет завершен. К счастью, большая часть сообщества, похоже, выражает свое разочарование не в адрес разработчиков, хотя последние отзывы Them's Fightin' Herds в Steam на данный момент "в основном отрицательные".

Хорошая новость заключается в том, что игра, которую игроки любят сейчас, все еще будет существовать. Them's Fightin' Herds уже доступна на платформах PlayStation, Switch, Xbox и ПК.