Полная версия рогалика по управлению космическим кораблем This Means Warp вышла на ПК в Steam ©

Кембриджский (Великобритания) издатель и разработчик видеоигр Jagex Ltd и независимый разработчик игр Outlier Games из Дублина (Ирландия)/Торонто (Канада) сегодня объявили, что полная версия их рогалика по управлению космическим кораблем This Means Warp теперь доступна для ПК в Steam. Позже в этом году он будет запущен на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Чтобы исследовать враждебную галактику в This Mean Warp, игрокам придется объединиться, чтобы сражаться с опасными врагами, адаптировать свои стратегии и улучшать свои корабли, чтобы выжить в процедурно сгенерированной вселенной. С момента своего первого выпуска This Means Warp видел абордаж между кораблями, сражения с несколькими кораблями, дополнительные миссии и полный арсенал дурацкого оружия, добавленного в игру.

Во время своего раннего доступа This Means Warp создала процветающее сообщество с многочисленными обновлениями, поддерживающими свежесть игры, и сегодня мы видим добавление второго корабля игрока, который заставит игроков переосмыслить свой подход к опасному путешествию.