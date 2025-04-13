Градостроительная стратегия с бобрами Timberborn готовится к серьёзным изменениям — разработчики объявили дату выхода Update 7. Обновление сделает мир игры по-настоящему трёхмерным, открывая новые возможности в строительстве и планировании.

Теперь игроки смогут выращивать поля и леса даже в виде многоуровневых висячих садов. Бобры получат возможность рыть туннели и создавать подземные пещеры, что придаст геймплею глубину в прямом смысле. Помимо этого появятся зиплайны, ускоренные «трубопроводы» для транспортировки ресурсов, включая движение вверх и под водой.

Разработчики также переработают карту, улучшат баланс и производительность игры. Официальный релиз обновления состоится 8 мая 2025 года, однако уже сейчас можно опробовать бета-версию.