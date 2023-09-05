Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition будет главной игрой сентябрьского набора Humble Choice ©

Известный информатор под ником billbil_kun поделился в Twitter/X слухом о содержимом набора игр, входящих в предстоящее сентябрьское издание Humble Choice. Последний набор будет представлен геймерам сегодня (5 сентября) в 20:00 по московскому времени.

Ожидается, что в состав сентябрьского Humble Choice войдут следующие игры:

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition;

Deceive Inc;

The Forgotten City;

Tiny Tina's Wonderlands - это вышедший в начале прошлого года шутер, являющийся спин-оффом серии Borderlands. Игра выполнена в виде ролевой сессии под руководством титульного персонажа, известного по основной серии от Gearbox Software. Хаотичное и насыщенное действиями повествование игриво обыгрывает тропы и стереотипы, связанные с жесткими фэнтезийными сюжетами.

Что касается игрового процесса, то Tiny Tina's Wonderlands, напротив, твердо придерживается схемы, знакомой по Borderlands. Издание Chaotic Great добавляет в игру сезонный пропуск и набор мелких DLC.

Deceive Inc. - многопользовательская стелс-игра с видом от первого лица, разработанная Sweet Bandits Studios. Игроки выступают в роли шпионов, которым поручено похищать предметы с тщательно охраняемых объектов. Дополнительную сложность, помимо NPC, создают управляемые другими игроками персонажи, которые также стремятся завладеть ценной информацией.

The Forgotten City - последняя из представленных игр ориентирована на любителей приключений с небольшой примесью экшена. Игроку предстоит взять на себя роль героя, путешествующего во времени, задачей которого будет разгадать загадку мегаполиса, построенного в эпоху расцвета Римской империи.

Стоит отметить, что игра от студии Modern Storyteller получила исключительно теплый прием со стороны игроков, о чем свидетельствуют 96% положительных отзывов в магазине Steam. Интересно, что проект начинал свою жизнь как мод для Skyrim.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор