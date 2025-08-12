ЧАТ ИГРЫ
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.6 559 оценок

Titan Quest 2 получила качественный ручной перевод на русский язык

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь Afrodiy выпустил новый русификатор для Titan Quest 2, полностью переводящий экшен-RPG на русский язык.

Titan Quest 2 "Русификатор текста на базе перевода первой части" [v1.6]

Локализация адаптирует уникальные названия, игровые механики и атрибуты, а её основой послужила официальная русская версия оригинальной Titan Quest.

Ключевые особенности:

  • Практически весь игровой текст: умения, характеристики, интерфейс, переведён вручную.
  • При возможности используются термины из официальной локализации оригинальной игры, включая наименования специализаций.
  • Заменены стандартные шрифты, не поддерживавшие кириллицу.
  • Частично переведены строки, которые обычно невозможно локализовать стандартными методами — включая хардкод и некорректно адресованные сегменты .locres.
  • Лорные тексты большого объёма переведены с помощью машинного перевода.
  • Убрана надпись с версией и номером билда в правом верхнем углу.
  • В клиенте мультиплеера удалены предупреждения WORK IN PROGRESS и PREVIEW BUILD, NOT FOR REVIEW.
  • Работает как в одиночной игре, так и в мультиплеерном режиме.
  • Вручную переведено 100% текста описаний умений и всего прочего, что связано с мастерством.
  • Вручную переведено 100% текста, связанного с атрибутами.
Юрий Пенкин

этой игре ничего не поможет, это не титан квест, это скучная галиматья непонятная, интерфейс просто убогий, прокачка навыков непонятна, боёвка скучнейшая

Niphestotel

Что с прокачкой навыков непонятно? Вкладываешь очки, прокачиваешь навык, каждые два очка в навык дают возможность выбрать модификацию или усилить ее)

DezkQ Niphestotel

А потом такие лезут в ПоЕ и ваще в а***)))

Alex40001

жопашники совсем страх потеряли аиху запрягли 3 раза пукнули и перевод ручной стал

Nereteresis

А сенс, если с релизом офик будет

Pastoral