Titan Quest 2 получила качественный ручной перевод на русский язык

Как стало известно, пользователь Afrodiy выпустил новый русификатор для Titan Quest 2, полностью переводящий экшен-RPG на русский язык.
Локализация адаптирует уникальные названия, игровые механики и атрибуты, а её основой послужила официальная русская версия оригинальной Titan Quest.
Ключевые особенности:
- Практически весь игровой текст: умения, характеристики, интерфейс, переведён вручную.
- При возможности используются термины из официальной локализации оригинальной игры, включая наименования специализаций.
- Заменены стандартные шрифты, не поддерживавшие кириллицу.
- Частично переведены строки, которые обычно невозможно локализовать стандартными методами — включая хардкод и некорректно адресованные сегменты .locres.
- Лорные тексты большого объёма переведены с помощью машинного перевода.
- Убрана надпись с версией и номером билда в правом верхнем углу.
- В клиенте мультиплеера удалены предупреждения WORK IN PROGRESS и PREVIEW BUILD, NOT FOR REVIEW.
- Работает как в одиночной игре, так и в мультиплеерном режиме.
- Вручную переведено 100% текста описаний умений и всего прочего, что связано с мастерством.
- Вручную переведено 100% текста, связанного с атрибутами.
этой игре ничего не поможет, это не титан квест, это скучная галиматья непонятная, интерфейс просто убогий, прокачка навыков непонятна, боёвка скучнейшая
Что с прокачкой навыков непонятно? Вкладываешь очки, прокачиваешь навык, каждые два очка в навык дают возможность выбрать модификацию или усилить ее)
А потом такие лезут в ПоЕ и ваще в а***)))
жопашники совсем страх потеряли аиху запрягли 3 раза пукнули и перевод ручной стал
А сенс, если с релизом офик будет