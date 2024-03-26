Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow исполнилось 20 лет

Совсем недавно исполнилось 20 лет со дня выхода игры Splinter Cell: Pandora Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, посвященной приключениям агента Сэма Фишера. Несмотря на то, что с релиза игры действительно прошло много времени, Ubisoft упорно не желает сделать ее доступной в цифровом виде. Дебют стелс-игры состоялся 23 марта 2004 года на первой Xbox, о чем сама Ubisoft и напомнила в посте на X, посвященном юбилею.

И оттого еще более (не)забавно, что геймеры, к сожалению, не могут свободно принять участие в праздновании этого круглого юбилея, так как единственный способ достать эту винтажную игру - искать подержанную копию на онлайн-аукционах. В цифровых магазинах искать ее и вовсе бесполезно. Взять, к примеру, Steam - на платформе Valve можно купить набор Splinter Cell, в котором собраны все части культовой серии..... за исключением Pandora Tomorrow. То же самое касается и Ubisoft Store.

Но почему у нас нет доступа именно к этой части? Несколько лет назад один из пользователей Steam изучил этот вопрос. По его словам, PC-версия Pandora Tomorrow базируется на Xbox-версии, в которой применена технология "теневых буферов", которую используют только видеокарты GeForce 3, GeForce 4 и FX. На более новых чипах игра должным образом не работает. И все же, как отметил автор темы, игра совместима с некоторыми современными видеокартами.

То есть, по всей видимости, Ubisoft просто не хочет тратить время на то, чтобы адаптировать Pandora Tomorrow под современные устройства. Вне всякого сомнения, цифровая версия этой игры доставила бы немало радости фанатам, которые неоднократно высказывали и продолжают высказывать свои просьбы на форумах.

Следует добавить, что еще некоторое время назад Pandora Tomorrow можно было купить в Microsoft Store. Впрочем, в настоящее время купить игру уже не получится, хотя ее карточка по-прежнему отображается в сервисе.