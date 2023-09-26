Сборник Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 появится в Steam в самом начале октября ©

Издатель Activision и разработчик Vicarious Visions выпустят ПК-версию Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 через Steam 3 октября.

Игра будет доступна в стандартном и Digital Deluxe изданиях. Последнее включает в себя копию игры, скейтер The Ripper от Powell-Peralta, уникальные ретрокостюмы для Тони Хоука, Стива Кабаллеро и Родни Маллена и уникальные ретроматериалы для режима Create-A-Skater.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 впервые поступит в продажу для PlayStation 4, Xbox One и ПК через Epic Games Store 4 сентября 2020 года, затем для PlayStation 5 и Xbox Series - 26 марта 2021 года, а для Switch - 25 июня 2021 года.