Сборник Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 появится в Steam в самом начале октября

Издатель Activision и разработчик Vicarious Visions выпустят ПК-версию Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 через Steam 3 октября.
Игра будет доступна в стандартном и Digital Deluxe изданиях. Последнее включает в себя копию игры, скейтер The Ripper от Powell-Peralta, уникальные ретрокостюмы для Тони Хоука, Стива Кабаллеро и Родни Маллена и уникальные ретроматериалы для режима Create-A-Skater.
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 впервые поступит в продажу для PlayStation 4, Xbox One и ПК через Epic Games Store 4 сентября 2020 года, затем для PlayStation 5 и Xbox Series - 26 марта 2021 года, а для Switch - 25 июня 2021 года.
1 и 2 не шибко близки, больше в своё время нравились Tony Hawk’s: Pro Skater 4 и Tony Hawk’s: Underground 2, надеюсь хорошие ремастеры/ремейки их когда-нибудь сделают.
3, 4 и HD самые топовые как по мне. 4-ка конечно же маст хэв, если ремастернут, будет огонь!