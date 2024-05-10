Трейлер прямой трансляции разработчиков, приуроченной к грядущей 8-й годовщине игры Dead by Daylight + бонусы

Студия Behaviour Interactive, создатели культового асимметричного мультиплеерного хоррора Dead by Daylight, опубликовали трейлер предстоящей прямой трансляции, приуроченной к 8-й годовщине игры. Это событие обещает стать настоящим праздником для многомиллионного сообщества поклонников Dead by Daylight, которые с нетерпением ждут новостей о будущем любимой игры.
Программа юбилейной трансляции включает в себя несколько ключевых моментов, которые не оставят равнодушным ни одного фаната. Разработчики поделятся своим видением развития игры на 9-й год, раскроют подробности грядущих улучшений игрового процесса и представят совершенно новую главу, которая привнесет в Dead by Daylight свежие механики и контент.
Особое внимание будет уделено ближайшему будущему игры. Команда Behaviour Interactive приоткроет завесу тайны над планами по развитию Dead by Daylight, дав игрокам представление о том, чего стоит ждать в ближайшие месяцы. Это отличная возможность для сообщества узнать, в каком направлении будет двигаться их любимая игра.
Не обойдется и без внутриигрового празднования 8-летия Dead by Daylight. Разработчики приготовили для игроков множество сюрпризов и акций, которые позволят всем желающим присоединиться к всеобщему веселью и отметить эту знаменательную дату вместе с любимыми персонажами.
Прямая трансляция разработчиков начнется 14 мая в 18:30 по московскому времени. У игроков будет возможность не только узнать последние новости из первых рук, но и задать интересующие вопросы команде Behaviour Interactive в реальном времени.
Помимо самой трансляции, с 14 по 28 мая на платформе Twitch пройдет специальная акция Twitch Drops. Зрители, которые будут смотреть трансляции по Dead by Daylight у партнеров студии, смогут получить уникальные внутриигровые награды и косметические предметы.
Так же можно получить различные бонусы для игры:
- за подписку на новостную ленту на официальном сайте игры 250 000 очков крови;
- код для игры SPLENDID - 500 000 очков крови + 30 фрагментов разрыва (время жизни кода до 14 Мая);
- код для игры INFULLBLOOM - баннер и значок, в честь разгара весны (время жизни кода до 21 Июня);
- код для игры KOINOBORI - значок профиля (время жизни кода до 24 мая);
- код для игры NICE - 69 Очков крови;
- код для игры LETSROLL - амулет фигурка Дуайта;
- код для игры WARRIORPUPPERS - амулет "боевитая стайка";
- код для игры CAWCAW - амулет «перья гордости»;
- код для игры KINDRD - амулет «горделивый взгляд»;
- так же не забываем в игре забрать в магазине еженедельный подарок.