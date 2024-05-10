По информации журналиста, сделать Suicide Squad игрой-сервисом было решением самой Rocksteady

Сделать Suicide Squad: Kill the Justice League игрой-сервисом было решением самой Rocksteady? Или же команда разработчиков была вынуждена подчиниться требованиям Warner Bros., которая хотела сосредоточиться на этом типе продукта?
После заявлений, связанных с разочаровывающими продажами Suicide Squad: Kill the Justice League, которая практически потопила последний квартал игрового подразделения Warner Bros. появилась дискуссия по этому вопросу.
Пол Тасси, журналист Forbes, заявил, что именно Rocksteady Studios хотела создать игру-сервис, посвященный "Отряду самоубийц", а не разрабатывать одиночную игру по образцу трилогии Batman: Arkham.
По его словам, никакого давления со стороны издателя по поводу выбора структуры не было, однако Джейсон Шрайер из Bloomberg представил альтернативную интерпретацию этого вопроса.
Я считаю, что геймеры (а иногда и журналисты) склонны слишком упрощать сложные бизнес-реалии. "Если гипотетически разработчик решает предложить игру с элементами живого сервиса, потому что представляет, что иначе ему не дадут зеленый свет, то чья это была идея?
Какой бы ни была правда о происхождении Suicide Squad: Kill the Justice League, игра, несомненно, находится в сложной ситуации: поддержка после запуска только началась, но, похоже, не в состоянии переломить судьбу игры, которая до сих пор не оправдывала коммерческих ожиданий.
Да да, не было давления, рокстеди дерьма в штаны залили не в чем неповинным ворнерам. Ну подумаешь ворнеры неоднократно заявляли, что хотят делать игросервисы, даже после успеха Хогвартса.
Звучит как естественный звиздежь купленного журналиста обыкновенного. Старые лидеры Рокстеди, которые делали только качественных синглы и были изначально против гoвносервиса. Причём настолько, что аж добровольно уволились под постоянным давлением WB сделать им наконец-то сервис игру. А WB у него, видите ли, чуть ли не святые и вообще игроки о WB ничего не знают и наговаривают гадостей и небылиц о жадной корпорации, что не одну свою франшизу похоронила в погоне за лёгкой прибылью. Просто "мда".
Старые давно ушли. Уже давно костяк, что делал бетмэна ушёл если и не весь, то очень весомый
Двадцать с лишним человек, как я где-то слышал. Сейчас они вроде набирают потихоньку людей в новую студию. Что же, пожелаем им удачи и будем ждать от них годноты.
Верим всем селом. Сначала нагнали нового персонала в студию где был лимит именно на 500 человек это правило главы студии кто не знал, потом заставили делать игру сервис студию которая кроме одиночных игр больше ничего не делала, а теперь еще жалуются на хреновый онлайн и продажи. Гении бизнеса и репутационного риска.
Зная эти корпорации и то как они пускают слюни на сервисы, Ворнеры продовили идею, а Роки дальше уже варианты им подкидывали, типа обоюдно получилось
Я помню, как Sonnyk говорил в ролике, что издатель не может говорить, что студиям делать. они могу лиш только давать зелёный свет на проекты, которая придлагает им студия. Как думаете, это правда?
Если у издателя и посторонней студии образовались соответствующие договорённости, то тут студия сама решает всю свою разработку игр по большей части. А вот если издатель выкупил студию с потрохами, то извольте слушаться своё новое начальство, и тут уже хочешь не хочешь, но придётся выполнять хотелки издателя. Ну вот Рокстеди в своё время продали себя Ворнерам, о чем вскоре и пожалели.