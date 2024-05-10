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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.1 431 оценка

По информации журналиста, сделать Suicide Squad игрой-сервисом было решением самой Rocksteady

butcher69
Новости

Сделать Suicide Squad: Kill the Justice League игрой-сервисом было решением самой Rocksteady? Или же команда разработчиков была вынуждена подчиниться требованиям Warner Bros., которая хотела сосредоточиться на этом типе продукта?

После заявлений, связанных с разочаровывающими продажами Suicide Squad: Kill the Justice League, которая практически потопила последний квартал игрового подразделения Warner Bros. появилась дискуссия по этому вопросу.

Пол Тасси, журналист Forbes, заявил, что именно Rocksteady Studios хотела создать игру-сервис, посвященный "Отряду самоубийц", а не разрабатывать одиночную игру по образцу трилогии Batman: Arkham.

По его словам, никакого давления со стороны издателя по поводу выбора структуры не было, однако Джейсон Шрайер из Bloomberg представил альтернативную интерпретацию этого вопроса.

Я считаю, что геймеры (а иногда и журналисты) склонны слишком упрощать сложные бизнес-реалии. "Если гипотетически разработчик решает предложить игру с элементами живого сервиса, потому что представляет, что иначе ему не дадут зеленый свет, то чья это была идея?

Какой бы ни была правда о происхождении Suicide Squad: Kill the Justice League, игра, несомненно, находится в сложной ситуации: поддержка после запуска только началась, но, похоже, не в состоянии переломить судьбу игры, которая до сих пор не оправдывала коммерческих ожиданий.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
UnrealisticGeoffrey

Да да, не было давления, рокстеди дерьма в штаны залили не в чем неповинным ворнерам. Ну подумаешь ворнеры неоднократно заявляли, что хотят делать игросервисы, даже после успеха Хогвартса.

9
Kypощyп

Звучит как естественный звиздежь купленного журналиста обыкновенного. Старые лидеры Рокстеди, которые делали только качественных синглы и были изначально против гoвносервиса. Причём настолько, что аж добровольно уволились под постоянным давлением WB сделать им наконец-то сервис игру. А WB у него, видите ли, чуть ли не святые и вообще игроки о WB ничего не знают и наговаривают гадостей и небылиц о жадной корпорации, что не одну свою франшизу похоронила в погоне за лёгкой прибылью. Просто "мда".

8
luVol

Старые давно ушли. Уже давно костяк, что делал бетмэна ушёл если и не весь, то очень весомый

0
Kypощyп luVol

Двадцать с лишним человек, как я где-то слышал. Сейчас они вроде набирают потихоньку людей в новую студию. Что же, пожелаем им удачи и будем ждать от них годноты.

0
saiber1313

Верим всем селом. Сначала нагнали нового персонала в студию где был лимит именно на 500 человек это правило главы студии кто не знал, потом заставили делать игру сервис студию которая кроме одиночных игр больше ничего не делала, а теперь еще жалуются на хреновый онлайн и продажи. Гении бизнеса и репутационного риска.

3
Night Driving Avenger

Зная эти корпорации и то как они пускают слюни на сервисы, Ворнеры продовили идею, а Роки дальше уже варианты им подкидывали, типа обоюдно получилось

1
DAFRI

Я помню, как Sonnyk говорил в ролике, что издатель не может говорить, что студиям делать. они могу лиш только давать зелёный свет на проекты, которая придлагает им студия. Как думаете, это правда?

0
Kypощyп

Если у издателя и посторонней студии образовались соответствующие договорённости, то тут студия сама решает всю свою разработку игр по большей части. А вот если издатель выкупил студию с потрохами, то извольте слушаться своё новое начальство, и тут уже хочешь не хочешь, но придётся выполнять хотелки издателя. Ну вот Рокстеди в своё время продали себя Ворнерам, о чем вскоре и пожалели.

2