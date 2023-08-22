Число недавних положительных обзоров TW: Warhammer 3 в Steam упало до 17%

Сообщество серии недовольно ценовой политикой Creative Assembly.
После двухнедельного ревью-бомбинга количество недавних обзоров Total War: Warhammer 3 упало до 17%. В свою очередь, общее число положительных обзоров снизилось до 67%.
Причиной критики стала новая ценовая политика студии Creative Assembly. Новое дополнение Shadows of Сhange стоит $25 — половину от цены игры. Фанаты считают, что разработчики стали жадными, потому что в Total War: Warhammer 2 дополнения стоили $10, и имели больше контента. Например, в Shadows of Сhange игроки получат 3 легендарных лордов, 12 юнитов (по 4 на каждого лорда) и бесплатного легендарного героя. При этом в DLC ко второй части игрокам предоставлялись 2 легендарных лорда, около 12 юнитов (по 6-7 на каждого лорда) и бесплатный легендарный лорд.
17 августа разработчики опубликовали заявление по поводу новых цен. По словам продакт-директора Creative Assembly Роба Бартоломью, это новая бизнес-реальность поддержки Total War: Warhammer 3 и гарантии того, что к игре будут выпускать дополнительный контент в течение нескольких лет.
Дополнение Shadows of Change выйдет 31 августа 2023 года. В игру добавят трех легендарных лордов — Юань Бо (Катай), Матушку Останкию (Кислев) и Перевертыша (Тзинч). DLC будет переведено на русский язык.
Ну, что поделать, если СА регулярно показывают себя жадными пид... Нехорошими, скупыми личностями.
Да какя хер разница если можно бесплатно в него играть.
Лучшая стратегия, но очень дорогая
Когда вы уже научитесь редактировать текст, который через переводчик прогоняете? Повторения в тексте + бесплатный лорд в платном длс? Что за бред логики у автора?
Ну так это ДЛС платное то, лорд бесплатный :))