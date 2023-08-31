Total War: Warhammer 3 сегодня получит крупное обновление 4.0

Сегодня Total War: Warhammer 3 получит новейшее (и неоднозначное) DLC Shadows of Change. Вместе с ним выйдет обновление 4.0, которое не только внесет в игру массу изменений в геймплей и баланс, но и добавит в нее некоторый контент, в том числе и бесплатный.
От обширного описания новых возможностей и улучшений, которые появятся в Total War: Warhammer 3 с патчем 4.0, может закружиться голова. Поэтому ниже вы можете прочитать только о самых важных из них.
- В патче 4.0 к Total War: Warhammer III также появится бесплатный герой Аэкольд Хельбрасс, известный как Завоеватель Кислева, который является чемпионом Тзинча и может усиливать некоторые фракции воинов Хаоса. Его можно получить, выполнив специальный квест.
- Важным изменением в обновлении станет полностью переработанная система уровней сложности, а также масса улучшений искусственного интеллекта - как в боях, так и на карте кампании. Кроме того, в игру будут добавлены опции, позволяющие детально настраивать характеристики и поведение искусственного интеллекта в соответствии с предпочтениями игроков.
- Кроме того, все игроки получат доступ к 32 новым достижениям, которые можно заработать в "Империи бессмертных" и которые относятся ко всем расам, представленным в трилогии Total War: Warhammer.
- Остальные пункты списка уже включают в себя исправление ошибок, повышение стабильности игры, а также многочисленные изменения баланса игрового процесса.
Более подробную информацию о грядущем обновлении 4.0 для Total War: Warhammer III вы можете увидеть в ролике выше или прочитать вот здесь.
Вылеты хоть починят? Надоело почти после каждого хода ловить вылет хоста или клиента.
200+ часов. Ни одного вылета.
Круто, молоток дружище, у тебя такого нет, маладца. У меня с другом есть к сожалению, не так как у тебя.
анлок DLC обновят?
Да там и обновлять нечего, разве что файлы докачать на кровь бога и все.
Вроде обещали ещё официальный русификатор к предпоследнему DLC.
Не, надо будет еще подождать. Дави-жарр переведут только в патче 4.1.