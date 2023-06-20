Tower of Fantasy выйдет на консолях PlayStation в начале августа ©

Tower of Fantasy получила дату выхода на консолях PlayStation, и она уже скоро — игра выйдет 8 августа на PS5 и PS4. Кроме того, в PlayStation Store уже открыт прием предварительных заказов (хотя игра является бесплатной).

PlayStation-версия Tower of Fantasy издается Perfect World Games и будет работать независимо от PC и мобильных версий игры, что означает отсутствие кросс-платформенного соединения. Кроме того, игровой прогресс или обмен внутриигровыми предметами и покупками не будут передаваться между ПК/мобильным устройством и PlayStation, на случай, если вы планировали играть в дороге.