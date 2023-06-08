Toxic Crusaders 2024 г.
6.6 17 оценок

Вышел новый трейлер битэмапа Toxic Crusaders

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Simple Jack
Новости

Разработчики из Retroware выпустили геймплейный трейлер Toxic Crusaders, битэмапа по мультсериалу "Токсичные крестоносцы" 1991 года, который был основан на серии фильмов "Токсичный мститель".

Toxic Crusaders - это экшен с элементами beat 'em up, в котором игроки управляют одним из семи персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными движениями и способностями. Игра поддерживает локальный кооперативный режим для четырех игроков, позволяя друзьям объединиться и сразиться с полчищами радиационных рейнджеров, мутировавших бандитов и зомби-куриц на семи отвратительных уровнях, выполненных в красивой полноцветной пиксельной графике.

Игра выйдет ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Трейлеры
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Геймплейные кадры ретро-битемапа The Toxic Crusaders
Анонсирован beat'em up The Toxic Crusaders по одноимённому мультсериалу 90-х
Анонсирован beat'em up The Toxic Crusaders по одноимённому мультсериалу 90-х
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SULIK 712

помню на денди в нее играл

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utbrock

ага есть такое, мелодия запоминается надолго, но блин игра непроходимая хрень... с учетом что я на тот момент уже принс персию прошол все 13 ур

0
Vetrjak

Что-то знакомое

0
RedVakzal

Офигеть, жесть, вот это круто

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