Вышел новый трейлер битэмапа Toxic Crusaders ©

Разработчики из Retroware выпустили геймплейный трейлер Toxic Crusaders, битэмапа по мультсериалу "Токсичные крестоносцы" 1991 года, который был основан на серии фильмов "Токсичный мститель".

Toxic Crusaders - это экшен с элементами beat 'em up, в котором игроки управляют одним из семи персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными движениями и способностями. Игра поддерживает локальный кооперативный режим для четырех игроков, позволяя друзьям объединиться и сразиться с полчищами радиационных рейнджеров, мутировавших бандитов и зомби-куриц на семи отвратительных уровнях, выполненных в красивой полноцветной пиксельной графике.

Игра выйдет ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.