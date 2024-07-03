Состоялся анонс гоночного экшена Transformers Galactic Trials

Transformers: Galactic Trials получила трейлер и дату выхода от Outright Games: новая игра, посвященная знаменитой франшизе Hasbro, поступит в продажу 11 октября в версиях для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Как можно увидеть в видеоролике, в игре нам предстоит попеременно менять форму робота и транспортного средства, чтобы принять участие в серии испытаний, включающих как скоростные заезды, так и неистовые бои между автоботами и десептиконами.

Сюжет Galactic Trials вращается вокруг драгоценных реликвий, дающих невообразимые способности тем, кто ими обладает, и которые хочет заполучить злобный Немезис Прайм. Само собой, нам придется сделать все возможное, чтобы остановить его!

В преддверии выхода в кинотеатрах фильма "Трансформеры: Начало", посвященного прошлому Оптимуса Прайма и Мегатрона, Galactic Trials пытается возродить этих персонажей в экшене, который кажется преданным простоте самых старых игр.

Под командованием таких культовых бойцов, как Оптимус Прайм, Бамблби или сам Мегатрон, нам предстоит пройти футуристические трассы на высокой скорости и принять участие в захватывающих перестрелках, в которых мы выйдем на первое место, только приложив максимум усилий.