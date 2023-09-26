Симулятор американского дальнобойщика Truck Driver: The American Dream вышел на PS5 и Xbox Series ©

Независимая команда разработчиков из студии Soedesco подготовила приятный сюрприз для всех поклонников игровых автосимуляторов. Сегодня они выпускают на консолях проработанный симулятор дальнобойщика Truck Driver: The American Dream, который включает масштабную структуру американских дорог. С релизным трейлером игры можно ознакомиться ниже.

Truck Driver: The American Dream создавался на базе современного графического движка Unreal Engine 5, поэтому в игре удалось реализовать трассировку лучей, динамическую погоду и разнообразные визуальные эффекты, которые будут хорошо оптимизированы под консольное железо.

В игре вам предстоит узнать историю обычного парня по имени Натан, который стремится стать самым уважаемым дальнобойщиком во всей Америке. Отправиться в путешествие по бесконечной дороге уже можно на PS5 и Xbox Series. Позднее проект обещают выпустить и для ПК.