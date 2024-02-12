В симуляторе бокса Undisputed появился режим карьеры

В сборку раннего доступа Undisputed — будущей аутентичной игры о боксе, которая в настоящее время доступна в Steam, — теперь добавлен режим карьеры. Это позволит игрокам создать своего собственного персонажа и выбрать свой путь к славе, сражаясь с величайшими фигурами в истории бокса, такими как Канело Альварес, Тайсон Фьюри, Александр Усик, Кэти Тейлор, Шугар Рэй Робинсон и многими другими.

Ключевые особенности режима карьеры в раннем доступе:

Создайте своего собственного боксера — мужчину или женщину — и настройте его, от прически до весовой категории и стиля боя.

Постройте свою команду и свое будущее. Окружите своего боксера лучшим менеджером, катменом и тренером, чтобы помочь ему прогрессировать и развивать навыки, зарабатывать деньги, славу, близость и опыт по мере продвижения по карьерной лестнице.

Обсудите свой путь к успеху. Выбирайте противников, с которыми хотите сражаться и которых следует избегать. Заключайте контракты на бой, чтобы получить максимальную выплату.

Действия на ринге с инновационной, динамичной системой советов тренерам.

Оттачивайте свои навыки в тренировочных лагерях, где ваш выбор тренировок (живучесть, скорость передвижения, здоровье, защита и т. д.) определит вашу стратегию против следующего противника.

Выберите свой путь к славе. Ставьте свои собственные цели и определите свою собственную историю успеха. Выиграете ли вы все пояса, включая WBO, WBC, IBF и SCI, или будете прежде всего стремиться к славе и богатству?

Undisputed предлагает самый интуитивный, интерактивный и аутентичный бокс на сегодняшний день. Благодаря более чем 60 различным ударам, защитным инструментам и революционной механике работы ног почувствуйте свое присутствие на ринге, как никогда раньше. Сразитесь с командой из более чем 50 лицензированных боксеров, в том числе с легендарными именами, такими как Джо Фрейзер и Шугар Рэй Робинсон, на более чем 14 различных площадках для проведения боев. Адаптируйтесь к множеству стилей боя ИИ и настройкам сложности и наблюдайте, как бои изматывают ваших противников реалистичными повреждениями и деформациями лица, а экспертные комментарии дают Тодд Гришэм и Джонни Нельсон.

Версия 1.0 Undisputed выйдет в 2024 году для ПК, консолей PlayStation и Xbox.