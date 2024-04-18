Представлен новый геймплейный трейлер V Rising

Stunlock Studios выпустила новый геймплейный трейлер ролевой игры о выживании вампиров V Rising, получившей название «Ruins of Mortium».

V Rising погружает игроков в огромный открытый мир, где они должны охотиться за кровью, строить величественные замки и участвовать в захватывающих боях, основанных на навыках. По мере развития сюжета игроки узнают о заговоре легендарного Дракулы с целью вернуть себе трон, вызывая каскад испытаний и опасностей. Войдите в Руины Мортиума, некогда сердце могущественной цивилизации вампиров, которая теперь лежит в руинах, кишащих культовыми остатками сил Дракулы. Игроки встретятся с Дракулином, существами, оскверненными влиянием Дракулы, и сразятся с его верными генералами-вампирами. Игроков ждет непростая задача: они отправятся в глубины Мортиума, чтобы сразиться с самим Дракулой. Сражаясь с его силами и разрушая темные ритуалы, направленные на возрождение древнего короля вампиров, игроки откроют древние силы и подготовятся к решающей схватке с самим тираном.

Долгожданная полноценная версия V Rising для ПК запланирована на 8 мая, а дата выхода PlayStation 5 еще не объявлена, и она может похвастаться обширным набором нового контента, в который стоит погрузиться:

Исследуйте новую смертельную зону эндгейма: Руины Мортиума.

Испытайте динамичные финальные события.

Сразитесь с новой породой врагов и новыми боссами V Blood.

Новое оружие, новый уровень снаряжения и магические улучшения.

Улучшения в строительстве, декоре и хранилище замка.

Встроенная, плавно реализованная поддержка геймпада.

Оптимизация игры, визуальные улучшения и еще больше удовольствия от игры.

V Rising уже доступна в раннем доступе для ПК в Steam, а полноценный запуск состоится 8 мая. Версия для PlayStation 5 должна выйти позднее в 2024 году.