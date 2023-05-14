Представлено первое крупное расширение для постапокалиптической ролевой игры Vagrus: Riven Realms ©

В рамках постоянных усилий по дальнейшему развитию и расширению Vagrus — The Riven Realms, Lost Pilgrims объявили о выпуске первого крупного дополнения к игре: Sunfire и Moonshadow в третьем квартале 2023 года. Дополнение будет платным и представляет Бронзовую пустыню, новый, обширный регион для исследования с множеством новых поселений, новыми врагами, которых нужно победить, новыми историями, частью которых нужно стать, большим набором персонажей и новыми квестами, которые нужно выполнить, с помощью которых вагрус может оставить свой след на континенте Зерин.

Привнося такое расширение в стратегическую RPG, уже известную своим обширным знанием и длинными, запутанными квестами, Sunfire и Moonshadow будут расширять более ранние темы и фракции, уже полностью раскрытые в своей основной игре. Он также представит новый центральный конфликт, на котором игроки могут сосредоточиться среди других историй, которые расходятся с ним, отправляя игроков по всему региону и обратно в их любимые места в ванильной игре.

Занимая северо-западный угол континента Зерин, пустыня старше Бедствия лежит между Коричневыми горами и рекой Лета: Бронзовая пустыня. Это царство, раздираемое войной более чем одним способом. Империя собирает здесь свои огромные легионы, отправляя их на север, к Зеленому континенту, чтобы опустошать его пышные земли, в то время как элитный Легион Химер остается присматривать за этим засушливым плацдармом. Однако глубоко в пустыне таится другая угроза — Ахари. Рожденные местными бандулами и закаленные нежеланием сдаваться перед лицом имперского гнета, Ахари стремятся отвоевать свои священные оазисы и святые места, сражаясь с невозможной кампанией террора. Среди всего этого есть ханджари, заклятые союзники Империи и стюарды величайшего города во всей Бронзовой пустыне — Кабура, жемчужины Севера.