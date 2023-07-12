Ужесточенная система наказаний - Riot Games представила патч для Valorant

Компания Riot Games опубликовала список изменений в обновлении 7.01 для Valorant. Главным событием обновления станет запуск второго теста киберспортивного режима Premier.

С 11 июля открыта регистрация на последнее тестирование режима Premier — она продлится до 20 числа. За это время пользователям необходимо создать или вступить в команду. Отборочные матчи пройдут с 20 июля по 12 августа, а 13 числа состоится плей-офф турнира.

В Valorant ужесточится система наказаний игроков. Теперь за неоднократное бездействие, огонь по союзникам и уклонение от рейтингового матча пользователь может получить блокировку аккаунта. Также при запрете на использование текстового чата, игрок не сможет общаться в голосовом чате.

Разработчики обновили значки умений для способностей со схожими эффектами для более понятного обозначения. Добавлено несколько новых иконок — они будут появляться над навыками.

Обновление 7.01 для Valorant выйдет 12 июля. Ориентировочное время загрузки патча — 6:00 по московскому времени.