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Valorant 02.06.2020
Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От первого лица
5.3 311 оценок

В Valorant появится новый агент из Таиланда по имени Waylay

KoRnEr
Новости

На финале чемпионата VCT Masters: Bangkok Riot Games представили нового агента из VALORANT, класса дуэлянтов, блистающую Waylay из Таиланда. Waylay превращается в свет, молниеносно перемещаясь по полю боя. Она поражает цели осколками света, а затем стремительно возвращается в безопасное место – и все это в мгновение ока.

Умения Waylay:

  • Мгновенно создает на полу световой маячок. Нажмите кнопку умения повторно, чтобы перенестись к маячку в виде частицы света. Во время перемещения вы неуязвимы. Нажмите кнопку умения, чтобы приготовиться к ускорению. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы дважды совершить рывок вперед. Нажмите кнопку АЛЬТ. ОГОНЬ, чтобы сделать один рывок. Переместиться вверх можно только во время первого рывка.
  • Мгновенно бросает световой сгусток, который взрывается при контакте с землей и СДЕРЖИВАЕТ ближайших противников, заметно снижая их скорость использования оружия и передвижения.
  • Нажмите кнопку умения, чтобы сфокусировать призматическую энергию. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы создать свою проекцию, которая излучает световой пучок. После небольшой задержки вы получаете мощный прирост скорости, а пучок расширяется, СДЕРЖИВАЯ противников в области поражения.

В этом акте в игре также появится новая коллекция "Сайракс", которая включает в себя облики из оживших кристаллов для Vandal, Ghost, Guardian, Stinger и ножей-вееров. В новом боевом пропуске вас ждут флекс "Тактический мишка", Ghost "Киберзмей", брелок "Тактический ленивец", Phantom "Крыло погибели", карточка "Бессердечная" и многое другое.

Waylay появится 5 марта, когда в Valorant стартует 2 акт сезона 2025 года.

-18
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Rograx

Та самая девушка с большим секретиком? Просто выглядит именно так.

6
Grimnebulin
новый агент из Таиланда
6
Генерал Анатолий

Азиш без бороды

3
Max Rolens

Борода в донатном скине ))

1
Max Rolens

Если они думают, что это даст им больше онлайн то они ГЛУБОКО заблуждаются

3
Генерал Анатолий

Корейцам пофиг

0
Max Rolens Генерал Анатолий

У них есть Marvel Rivals

1
ТемныйВластелин
1
WerGC

свистун?

0
Dellinger

ФУУУ бл!

0
KeanuReeves

О, снова сильные и независимые гетеро мужики в комментах испугались бедной девочки с короткой стрижкой.

-2