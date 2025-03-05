В Valorant появится новый агент из Таиланда по имени Waylay

На финале чемпионата VCT Masters: Bangkok Riot Games представили нового агента из VALORANT, класса дуэлянтов, блистающую Waylay из Таиланда. Waylay превращается в свет, молниеносно перемещаясь по полю боя. Она поражает цели осколками света, а затем стремительно возвращается в безопасное место – и все это в мгновение ока.

Умения Waylay:

Мгновенно создает на полу световой маячок. Нажмите кнопку умения повторно, чтобы перенестись к маячку в виде частицы света. Во время перемещения вы неуязвимы. Нажмите кнопку умения, чтобы приготовиться к ускорению. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы дважды совершить рывок вперед. Нажмите кнопку АЛЬТ. ОГОНЬ, чтобы сделать один рывок. Переместиться вверх можно только во время первого рывка.

Нажмите кнопку умения повторно, чтобы перенестись к маячку в виде частицы света. Во время перемещения вы неуязвимы. Нажмите кнопку умения, чтобы приготовиться к ускорению. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы дважды совершить рывок вперед. Нажмите кнопку АЛЬТ. ОГОНЬ, чтобы сделать один рывок. Переместиться вверх можно только во время первого рывка. Мгновенно бросает световой сгусток, который взрывается при контакте с землей и СДЕРЖИВАЕТ ближайших противников, заметно снижая их скорость использования оружия и передвижения.

который взрывается при контакте с землей и СДЕРЖИВАЕТ ближайших противников, заметно снижая их скорость использования оружия и передвижения. Нажмите кнопку умения, чтобы сфокусировать призматическую энергию. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы создать свою проекцию, которая излучает световой пучок. После небольшой задержки вы получаете мощный прирост скорости, а пучок расширяется, СДЕРЖИВАЯ противников в области поражения.

В этом акте в игре также появится новая коллекция "Сайракс", которая включает в себя облики из оживших кристаллов для Vandal, Ghost, Guardian, Stinger и ножей-вееров. В новом боевом пропуске вас ждут флекс "Тактический мишка", Ghost "Киберзмей", брелок "Тактический ленивец", Phantom "Крыло погибели", карточка "Бессердечная" и многое другое.

Waylay появится 5 марта, когда в Valorant стартует 2 акт сезона 2025 года.