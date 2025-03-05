В Valorant появится новый агент из Таиланда по имени Waylay

На финале чемпионата VCT Masters: Bangkok Riot Games представили нового агента из VALORANT, класса дуэлянтов, блистающую Waylay из Таиланда. Waylay превращается в свет, молниеносно перемещаясь по полю боя. Она поражает цели осколками света, а затем стремительно возвращается в безопасное место – и все это в мгновение ока.
Умения Waylay:
- Мгновенно создает на полу световой маячок. Нажмите кнопку умения повторно, чтобы перенестись к маячку в виде частицы света. Во время перемещения вы неуязвимы. Нажмите кнопку умения, чтобы приготовиться к ускорению. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы дважды совершить рывок вперед. Нажмите кнопку АЛЬТ. ОГОНЬ, чтобы сделать один рывок. Переместиться вверх можно только во время первого рывка.
- Мгновенно бросает световой сгусток, который взрывается при контакте с землей и СДЕРЖИВАЕТ ближайших противников, заметно снижая их скорость использования оружия и передвижения.
- Нажмите кнопку умения, чтобы сфокусировать призматическую энергию. Нажмите кнопку ОГОНЬ, чтобы создать свою проекцию, которая излучает световой пучок. После небольшой задержки вы получаете мощный прирост скорости, а пучок расширяется, СДЕРЖИВАЯ противников в области поражения.
В этом акте в игре также появится новая коллекция "Сайракс", которая включает в себя облики из оживших кристаллов для Vandal, Ghost, Guardian, Stinger и ножей-вееров. В новом боевом пропуске вас ждут флекс "Тактический мишка", Ghost "Киберзмей", брелок "Тактический ленивец", Phantom "Крыло погибели", карточка "Бессердечная" и многое другое.
Waylay появится 5 марта, когда в Valorant стартует 2 акт сезона 2025 года.
Та самая девушка с большим секретиком? Просто выглядит именно так.
Азиш без бороды
Борода в донатном скине ))
Если они думают, что это даст им больше онлайн то они ГЛУБОКО заблуждаются
Корейцам пофиг
У них есть Marvel Rivals
свистун?
ФУУУ бл!
О, снова сильные и независимые гетеро мужики в комментах испугались бедной девочки с короткой стрижкой.