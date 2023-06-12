Патч 1.5 для Vampire Survivors выходит 12 июня, добавляет новую карту и случайные события ©

После выхода Tides of the Foscari игра Poncle’s Vampire Survivors продолжает развиваться благодаря бесплатным обновлениям. Патч 1.5 выходит 12 июня и добавляет новую карту — Астральную лестницу с «бесконечными коридорами» и «летающими картинами». Также есть новое вращающееся колесо, которое генерирует случайные события во время забега.

Эта новая механика доступна на всех картах с реликвией Trisection, от логова Скорпионов до панического бегства Миноса. Вы также можете дать Ятте Кавалло новую форму и развить способность «Вишневая бомба» с помощью реликвии Chaos Rosalia. Новый пикап GoldFinger уравнивает шансы, предоставляя неуязвимость и больший урон, и есть еще более сильная версия под названием CosmicFinger.