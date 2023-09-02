Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года

Студия The Chinese Room опубликовала новый трейлер Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, в котором анонсировала окно релиза игры. Выход многострадального сиквела культовой action/RPG назначен на осень 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Ранее разработкой игры занималась компания Hardsuit Labs, однако выпуск игры неоднократно откладывался и в итоге владелец IP Paradox Interactive передал разработку другой студии - The Chinese Room, которые сделали Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody Gone to the Rapture. Новый геймплей Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 покажут в январе 2024 года.
Добро пожаловать в Мир Тьмы! Путь к вершинам вампирского общества жесток, но награда того стоит. На этот раз события разворачиваются в Сиэтле — городе множества фракций и притягательных, но опасных персонажей. В продолжении культовой классики каждый ваш выбор и шаг повлияет на баланс сил.
Что ж, выглядит лучше и интригующе, нежели прошлый вариант. Посмотрим, что выйдет в итоге. Но больше интересно, сколько внимания они именно рпг системе уделят.
Выбор студии очень странный, ведь ребята до этого делали тупо симуляторы ходьбы. По трейлеру видно, что версия Hardsuit Labs никуда не пропала, геймплейно все оно же.
Уххх, боюсь даже представить, какое дерьмище они выпустят. Судя по тому производственному аду через который прошла игра
Но в 1й части, хоть она вышла давно,был вид от 3го лица и неплохая мили боевка. А тут поленились и делают только от 1го лица, чтоб сэкономить на анимациях, пичалька
Боёвка по первым кадрам выглядит динамичной, но есть вопросы и один из них какие кланы будут на старте и будут ли линии крови?
Ещё с первого анонса жду. Всё таки дам шанс этой игре, хоть и понимаю в каком производственном аду побывала
Лишний раз убеждаюсь, что не стоит верить сливам (27 октября 2023 выйдет, ага). Смотрел PAX West 2023 в прямом эфире ужас из часа - 50 минут трепались ни о чём, 10 минут полезного. То, что на 2024 год перенесли, боялся сразу, как раз в ноябре 2024 года 20 лет первой Vampire: The Masquerade - Bloodlines вот наверное и приурочат.
Так, я надеюсь в игре будут малки и ВСЕ их диалоги будут переписаны как в первой части
Если быть реалистом, то веры нет. Будет провалом
Но музяка из трейлера прикольная
Ну а вдруг. Дай ребятам шанс. А начать хейтить и критиковать всегда успеется.
Тоже верно
Опять за бабу играть?
Нет, там ведь можно любого персонажа создать. В первой части так было.
Ладно, успокоили
Хоть игра и тёмная лошадка, но радует, что она выходит в гоге. Значит денувы не будет и можно стянуть с торрента и заценить.
Совершенно нет веры в эту игру , да и трейлер как то совсем не впечатляет ( особенно боёвка ) .