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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 TBA
7.9 275 оценок

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года

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2BLaraSex
Новости

Студия The Chinese Room опубликовала новый трейлер Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, в котором анонсировала окно релиза игры. Выход многострадального сиквела культовой action/RPG назначен на осень 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Ранее разработкой игры занималась компания Hardsuit Labs, однако выпуск игры неоднократно откладывался и в итоге владелец IP Paradox Interactive передал разработку другой студии - The Chinese Room, которые сделали Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody Gone to the Rapture. Новый геймплей Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 покажут в январе 2024 года.

Добро пожаловать в Мир Тьмы! Путь к вершинам вампирского общества жесток, но награда того стоит. На этот раз события разворачиваются в Сиэтле — городе множества фракций и притягательных, но опасных персонажей. В продолжении культовой классики каждый ваш выбор и шаг повлияет на баланс сил.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
OculusMortem

Что ж, выглядит лучше и интригующе, нежели прошлый вариант. Посмотрим, что выйдет в итоге. Но больше интересно, сколько внимания они именно рпг системе уделят.

0
AlexFullBeast

Выбор студии очень странный, ведь ребята до этого делали тупо симуляторы ходьбы. По трейлеру видно, что версия Hardsuit Labs никуда не пропала, геймплейно все оно же.

0
Сергей Olyva

Уххх, боюсь даже представить, какое дерьмище они выпустят. Судя по тому производственному аду через который прошла игра

0
AndralStormborn

Но в 1й части, хоть она вышла давно,был вид от 3го лица и неплохая мили боевка. А тут поленились и делают только от 1го лица, чтоб сэкономить на анимациях, пичалька

0
Null Extremis

Боёвка по первым кадрам выглядит динамичной, но есть вопросы и один из них какие кланы будут на старте и будут ли линии крови?

0
Saint01

Ещё с первого анонса жду. Всё таки дам шанс этой игре, хоть и понимаю в каком производственном аду побывала

0
KnDiman

Лишний раз убеждаюсь, что не стоит верить сливам (27 октября 2023 выйдет, ага). Смотрел PAX West 2023 в прямом эфире ужас из часа - 50 минут трепались ни о чём, 10 минут полезного. То, что на 2024 год перенесли, боялся сразу, как раз в ноябре 2024 года 20 лет первой Vampire: The Masquerade - Bloodlines вот наверное и приурочат.

0
pokemonizm

Так, я надеюсь в игре будут малки и ВСЕ их диалоги будут переписаны как в первой части

0
-zotik-

Если быть реалистом, то веры нет. Будет провалом

Но музяка из трейлера прикольная

-1
AndralStormborn

Ну а вдруг. Дай ребятам шанс. А начать хейтить и критиковать всегда успеется.

3
-zotik- AndralStormborn

Тоже верно

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Опять за бабу играть?

-1
2BLaraSex

Нет, там ведь можно любого персонажа создать. В первой части так было.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ 2BLaraSex

Ладно, успокоили

0
Shеpard

Хоть игра и тёмная лошадка, но радует, что она выходит в гоге. Значит денувы не будет и можно стянуть с торрента и заценить.

-1
gloccc

Совершенно нет веры в эту игру , да и трейлер как то совсем не впечатляет ( особенно боёвка ) .

-1