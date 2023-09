Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 выйдет осенью 2024 года ©

Студия The Chinese Room опубликовала новый трейлер Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, в котором анонсировала окно релиза игры. Выход многострадального сиквела культовой action/RPG назначен на осень 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Ранее разработкой игры занималась компания Hardsuit Labs, однако выпуск игры неоднократно откладывался и в итоге владелец IP Paradox Interactive передал разработку другой студии - The Chinese Room, которые сделали Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody Gone to the Rapture. Новый геймплей Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 покажут в январе 2024 года.

Добро пожаловать в Мир Тьмы! Путь к вершинам вампирского общества жесток, но награда того стоит. На этот раз события разворачиваются в Сиэтле — городе множества фракций и притягательных, но опасных персонажей. В продолжении культовой классики каждый ваш выбор и шаг повлияет на баланс сил.