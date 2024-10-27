Новый пакет погружения Victoria 3 выйдет в следующем месяце

Ост-Индская компания, частное предприятие, поддерживаемое властью британского парламента, управляет десятками миллионов подданных в Индии и является центром притяжения политики в Южной Азии. Но такое большое и разнообразное население может управляться иностранными акционерами только до тех пор, пока вес численности не наложит на историческую судьбу. Определите судьбу Индии в Pivot of Empire, новом дополнении для Victoria 3, которое выйдет 21 ноября.

В Victoria 3: Pivot of Empire историческая симуляция общества Paradox Interactive добавляет большую глубину одной из древнейших и богатейших стран в истории. Викторианская эпоха была временем преобразований для Индии, и Pivot of Empire подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается любой правитель этой великой и разнообразной страны, включая раздробленность княжеств, требования парламента, растущие требования независимости Индии и многое другое.

Особенности Victoria 3: Pivot of Empire включают:

Новые события и записи в журнале для Ост-Индской компании, Британской Индии, Сикхской империи и различных княжеств.

Новый исторический контент для Индии и Сикхской империи, включая Индийское восстание и различные исторические социальные и политические движения, а также компании.

Выберите будущее Индии, пока националисты спорят между борьбой за реформы или мечтой о полной независимости, а британские администраторы с тревогой пытаются сохранить свою власть.

Измените кастовую систему Британской Индии с помощью законов и событий, борясь с существующей структурой власти.

Используйте новую механику Harvest and Famines, чтобы обеспечить поставки продовольствия в Индию, используя уникальные события и повествовательный контент.

Новые здания, новый скин пользовательского интерфейса, новую бумажную карту, события, предметы одежды и множество новых исторических персонажей.

Victoria 3: Pivot of Empire поступит в продажу 21 ноября 2024 года.