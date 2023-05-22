Victoria 3 25.10.2022
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Victoria 3 получила крупное обновление 1.3 и платное дополнение Voice of the People

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butcher69
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Victoria 3 Voice of the People DLC уже здесь, ведь в стратегической игре появилась бесплатная система Agitator и 60 новых лиц, которые встряхнут игровой процесс.

В игру приходит множество известных лиц Викторианской эпохи, а система "Агитатор" призвана использовать персонажей из истории, чтобы встряхнуть ситуацию. По сути, она использует отдельных персонажей для того, чтобы постоянно вносить разлад в ваши планы, поскольку они продвигают политические реформы, которых вы, возможно, не хотите, заставляя вас отталкивать их.

Вы можете заплатить 749 рублей за DLC "Victoria 3 Voice of the People", так как в игре появится больше исторического колорита.

В новом DLC для Victoria 3 много интересного, поскольку платное расширение сопровождается и бесплатным контентом.

Состав платного DLC

  • Более 60 новых исторических агитаторов: Исследуйте новые альтернативные истории с реальными историческими персонажами, включая Джона Брауна, Эммелин Панкхерст и Энвера Пашу. Эти персонажи интегрированы в новую систему свободных агитаторов, которая позволяет внести больше разнообразия и участия в политических реформах и развитии вашей нации.
  • Специальные действия агитаторов: Помогайте агитаторам, выдвигая их в лидеры групп интересов, или отправляйте их в изгнание, чтобы ослабить их влияние. В некоторых случаях вы также можете пригласить изгнанников других наций в свое общество, чтобы воспользоваться их идеями.
  • Уникальный французский контент: Новые события, миссии и решения, вдохновленные историей Франции. Добейтесь своего преимущества в Северной Африке, поддержите одного из королевских претендентов или создайте сильную Французскую империю в Европе и по всему миру.
  • Новые французские здания: На карту добавлены исторические сооружения из Франции.
  • Новое искусство: Бумажная карта, уникальная для Voice of the People, облечена в новый вид в стиле модерн. Новые анимации для революций подчеркивают интересы восставших групп, а для многих обществ добавлена новая одежда и униформа.

Состав бесплатного обновления для Victoria 3

  • Часть того, что входит в обновление DLC Victoria 3, сегодня также бесплатно для всех, так что у вас будет возможность познакомиться с изменениями и улучшениями, не тратя денег, если вы этого не хотите.
  • Новая система "Агитатор"
  • Новые политические идеологии для Франции
  • Изменения карты мира
  • Изменения в законодательстве и революции

И это еще не все, с полным списком изменений и добавлений в бесплатном обновлении вы можете ознакомиться здесь.

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