Новый трейлер экшена Vindictus: Defying Fate посвятили скорому старту плейтеста

Этот ролевой экшен приглашает вас отправиться навстречу собственной судьбе и проложить свой неповторимый путь героя. Вас ждут испытания в виде ожесточённых сражений с чудовищами в духе кельтских легенд и мифов.

Игра предлагает обширный список разнообразных персонажей со своими уникальными умениями, комбо-атаками и костюмами для кастомизации. Среди героев особо выделяются уже полюбившиеся фанатам Ланн и Фиона из оригинальной Vindictus. Их хорошо знакомые боевые стили дополнятся новыми способностями.

В этой игре нет открытого мира в привычном понимании. Вместо этого все события разворачиваются на цепочке обособленных локаций, каждая из которых обладает уникальным колоритом.