Новый трейлер экшена Vindictus: Defying Fate посвятили скорому старту плейтеста

Вчера компания Nexon объявила о том, что ее грядущая ролевая игра Vindictus: Defying Fate скоро начнется публичный пре-альфа плейтест, который позволит всем желающим бесплатно опробовать сборку игры.
Игроки получат доступ к сборке, находящейся на ранней стадии разработки и сфокусированной на двух персонажах — Фионе и Ланне.
Тест начнется в среду, 13 марта и закончится в понедельник, 18 марта. Оно будет доступно в Steam. Если вы хотите принять участие в тестировании, все, что вам нужно сделать, это после старта плейтеста зайти на страницу игры в Steam, нажать на кнопку "Запросить доступ", после чего скачать сборку и играть.
Стоит отметить, что пока тест проходит в Steam, Vindictus: Defying Fate также выйдет на консолях в будущем.
Если вы не знакомы с названием, то это продолжение Vindictus (также известной в Корее как Mabinogi Heroes, так как она является приквелом не менее известной Mabinogi), первоначально вышедшей в 2010 году.
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