В Steam стартовал плейтест Vindictus: Defying Fate, новой экшен-РПГ от Nexon

Южнокорейская компания Nexon в настоящее время работает над двумя ролевыми экшенами. В частности, это The First Berserker: Khazan и Vindictus: Defying Fate, которая уже получила статус открытой для тестирования/демоверсии в Steam. Игру можно будет протестировать в период с 14 по 18 марта.

Экшен-РПГ создается во вселенной MMO Vindictus от Nexon, но будет являться однопользовательской игрой. Пока неясно, как студия будет реализовывать данную игру: бесплатно с монетизацией или же платно с монетизацией. Этим вопросом задаются те, кто уже успел протестировать игру и обсудить ее в Steam.

В демке представлены два персонажа: Fionna, владеющая щитом и коротким мечом, и Lann, рыцарь с двумя мечами. У каждого персонажа свой набор движений и уникальные способности. Хотя в демке представлены два готовых персонажа, Vindictus: Defying Fate позволит игроку создать своего собственного героя, но пока неясно, нужно ли создавать его с нуля (как в случае с редактором персонажей), или же это будет развитие уже готового персонажа, как в демке.

Игра создается на Unreal Engine 5 и радует красивой графикой, начиная от ландшафта с хорошим освещением и тенями и заканчивая персонажами, которые очень детализированы. Все это, естественно, значительно увеличивает нагрузку на систему. В данном случае на Radeon RX 6600 на средних настройках в 1080p игра работает с частотой, близкой к 60 FPS.

Удивительно, но в Vindictus: Defying Fate нет серьезных проблем с оптимизацией, таких как нестабильное время работы кадров или падение FPS из-за компиляции шейдеров. Однако нельзя отрицать, что игра все еще нуждается в оптимизации. При этом геймплей отличается плавностью, отличной динамикой движений и отсутствием зацикленности, как у других соулс-инди, пытающихся найти свое место в этом поджанре экшен-РПГ.

Vindictus: Defying Fate пока не имеет даты выхода.