Новый трейлер брутального слэшера-рогалика VOIN посвятили предстоящему крупному обновлению

Разработчик Никита Созидар и издатель tinyBuild анонсировали крупное обновление для VOIN под названием «Вечная мерзлота». Оно выйдет в июне и добавит в игру массивную снежную локацию, переработанную прогрессию персонажа и ряд новых возможностей. Игра сейчас доступна в раннем доступе на ПК через Steam.

VOIN — это динамичный hack-and-slash от первого лица с элементами RPG и открытым миром. В роли разрушительной силы игрок сражается в разрушенном мире, используя уникальное оружие, каждое из которых не просто наносит урон, а кардинально меняет стиль игры. Например, молот «Звонарь» вызывает призрачные колокола, а коса «Холодной ауры» оставляет леденящие разрывы в пространстве. А с помощью станции симбиоза предметы можно объединять, создавая смертоносные гибриды вроде вакизаши с отравлением и огненными торнадо.

Главное новшество обновления — огромная заснеженная область Афиниум Тысячи Имен с ледяными гигантами и вечными бурями. Также появилось полноценное дерево талантов, оформленное в виде настоящего дерева. Игроки смогут собирать «плоды души» и использовать их для прокачки персонажа.

Развитие VOIN продолжается — автор обещает новые типы оружия, персонажей и полноценные сюжетные квесты.