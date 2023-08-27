Ролевая игра в стиле Уся Wandering Sword выйдет 15 сентября на ПК

Ролевая игра в стиле Уся Wandering Sword выйдет на ПК в Steam 15 сентября, объявили издатель Spiral Up Games и разработчик The Swordman Studio.
Будучи молодым боксером, геймеры путешествуют по древнему Китаю, спасаясь от врагов. Они встретят новые знакомства и заведут новые дружеские отношения. Они будут выполнять задания, чтобы помогать слабым и разрешать недоразумения, одновременно совершенствуя свои навыки мастера боевых искусств, чтобы в конечном итоге оставить свой след в истории Уся Китая.
Особенности:
- Путешествуйте по Древнему Китаю, нарисованному в красивой пиксельной графике. Игра разработана на движке Unreal Engine и использует красивую пиксельную графику, чтобы продемонстрировать открытый мир с шумными древними китайскими городами, живописными горами, живописными реками, опасными логовами, коварными ландшафтами и многим другим.
- Обширная библиотека приемов и оружия боевых искусств. Исследуя земли, вы откроете для себя сотни форм и видов боевых искусств, которые нужно освоить и использовать. Вы узнаете, как развивать свою энергию через точки меридианов, и станете экспертом как во внешних, так и во внутренних формах, чтобы обрести истинное мастерство боевого мастерства.
- Инновационная боевая система. Бой ведется на плиточном поле, и уникальным моментом является то, что она позволяет игрокам переключаться между пошаговым режимом и режимом реального времени во время боя. Пошаговый режим подойдет геймерам, которые предпочитают традиционный способ игры в медленные ролевые игры, а режим реального времени понравится игрокам, которые любят думать на ходу и наносить атаки так быстро, как только могут двигаться пальцы.
- Реалистичные неигровые персонажи. Неигровые персонажи в Wandering Sword запрограммированы так, чтобы имитировать поведение реальных людей в реальной жизни. Путешествуя по боксерскому миру и вновь навещая друзей и знакомых, вы заметите, что они тоже заняты своими собственными приключениями и практикой боевых искусств, вместо того, чтобы бездельничать!
- Множественные концовки и множество квестов — Wandering Sword предлагает отличную возможность повторного прохождения. Разные решения, которые вы сделаете, приведут к разным концовкам игры. Помимо основного квеста вы также можете выполнить множество побочных квестов, которые обеспечат много часов приключений.
Выглядит любопытно, жаль что локализация только на английский.
Уася